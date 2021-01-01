Кабель монтажный применяется для электроустройств общего назначения, а также телефонных и телевизионных линий. Назначение изделия несложно определить, исходя из классификации.



Перечень эксплуатационных свойств кабеля



1. Влагоустойчивость, устойчивость к образованию плесени, агрессивных воздействий и масел.

2. Трудносгораемость.

3. Восприятие вибрационных нагрузок.



Производителем учтены все требования при изготовлении, и продукция реализуется по выгодной цене.



Достоинства товара



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1. Класс гибкости высокий. Возможность подключения технических устройств, расположенных в разных местах.

2. Применение во взрывопожароопасных условиях, в их числе и условия, при которых необходимо исключить искрообразование.



Жилы, проводящие ток, изготовлены из цветных металлов: медь, серебро, никель или олово. Изоляция состоит из термостойкого материала ПВХ, резины кремнийорганической, и композиции полимеров без галогенов. Исполнение монтажной продукции соответствует требованиям стандартов, имеются сертификаты качества.