Кабель монтажный
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Кабель монтажный применяется для электроустройств общего назначения, а также телефонных и телевизионных линий. Назначение изделия несложно определить, исходя из классификации.
Перечень эксплуатационных свойств кабеля
1. Влагоустойчивость, устойчивость к образованию плесени, агрессивных воздействий и масел.
2. Трудносгораемость.
3. Восприятие вибрационных нагрузок.
Производителем учтены все требования при изготовлении, и продукция реализуется по выгодной цене.
Достоинства товара
Предлагаем найти и купить монтажный кабель на нашем сайте Кабель.Онлайн. В каталоге представлены изделия всех категорий, обладающие следующими преимуществами:
1. Класс гибкости высокий. Возможность подключения технических устройств, расположенных в разных местах.
2. Применение во взрывопожароопасных условиях, в их числе и условия, при которых необходимо исключить искрообразование.
Жилы, проводящие ток, изготовлены из цветных металлов: медь, серебро, никель или олово. Изоляция состоит из термостойкого материала ПВХ, резины кремнийорганической, и композиции полимеров без галогенов. Исполнение монтажной продукции соответствует требованиям стандартов, имеются сертификаты качества.
Перечень эксплуатационных свойств кабеля
1. Влагоустойчивость, устойчивость к образованию плесени, агрессивных воздействий и масел.
2. Трудносгораемость.
3. Восприятие вибрационных нагрузок.
Производителем учтены все требования при изготовлении, и продукция реализуется по выгодной цене.
Достоинства товара
Предлагаем найти и купить монтажный кабель на нашем сайте Кабель.Онлайн. В каталоге представлены изделия всех категорий, обладающие следующими преимуществами:
1. Класс гибкости высокий. Возможность подключения технических устройств, расположенных в разных местах.
2. Применение во взрывопожароопасных условиях, в их числе и условия, при которых необходимо исключить искрообразование.
Жилы, проводящие ток, изготовлены из цветных металлов: медь, серебро, никель или олово. Изоляция состоит из термостойкого материала ПВХ, резины кремнийорганической, и композиции полимеров без галогенов. Исполнение монтажной продукции соответствует требованиям стандартов, имеются сертификаты качества.
Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: