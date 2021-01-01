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    Кабель МККШВнг(A)-FRHF

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    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 10348-80

    ТУ 3581-006-76960731-2006

    Код ОКП: 35 8112

    Расшифровка кабеля МККШВнг(A)-FRHF

    М

    монтажный

    К

    кабель

    К

    броня из стальных проволок

    Ш

    шланг-оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов

    В

    изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов

    нг

    не распространяет горение при групповой прокладке

    (A)

    категория пожароопасности

    FR

    огнестойкий (fire resistant)

    HF

    кабель не содержит галогенов (halogen free)

    Технические характеристики кабеля

    Номинальное переменное напряжение 0,5 кВ частотой до 400 Гц
    Диапазон рабочих температур от -50°С до +70°С
    Строительная длина не менее 100 м
    Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 5 наружных диаметров
    Гарантийный срок эксплуатации кабеля 2 года
    Срок службы не менее 15 лет
    Класс пожарной безопасности П1б.1.1.2.1