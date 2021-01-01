Кабель МККШВнг(A)-FRHF 10х2х1,5
ГОСТ 10348-80
ТУ 3581-006-76960731-2006
Код ОКП: 35 8112
Расшифровка кабеля МККШВнг(A)-FRHF 10х2х1,5
М
монтажный
К
кабель
К
броня из стальных проволок
Ш
шланг-оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
В
изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов
нг
не распространяет горение при групповой прокладке
(A)
категория пожароопасности
FR
огнестойкий (fire resistant)
HF
кабель не содержит галогенов (halogen free)
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,5 кВ частотой до 400 Гц
Диапазон рабочих температур от -50°С до +70°С
Строительная длина не менее 100 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 5 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 2 года
Срок службы не менее 15 лет
Класс пожарной безопасности П1б.1.1.2.1