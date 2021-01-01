Номинальное переменное напряжение 0,5 кВ частотой до 400 Гц

Диапазон рабочих температур от -50°С до +70°С

Строительная длина не менее 100 м

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 5 наружных диаметров

Гарантийный срок эксплуатации кабеля 2 года

Срок службы не менее 15 лет