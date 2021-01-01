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    Кабель МККШВнг(A)-HF 27х2х1,0

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ТУ 16.К73.146-2016

    ТУ 3581-006-76960731-2006

    Код ОКП: 35 8100

    Расшифровка кабеля МККШВнг(A)-HF 27х2х1,0

    М

    монтажный

    К

    кабель

    К

    броня из стальных проволок

    Ш

    шланг-оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов

    В

    изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов

    нг

    не распространяет горение при групповой прокладке

    (A)

    категория пожароопасности

    HF

    кабель не содержит галогенов (halogen free)

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    Технические характеристики кабеля

    Номинальное переменное напряжение 0,5 кВ частотой до 400 Гц
    Диапазон рабочих температур от -50°С до +70°С
    Строительная длина не менее 100 м
    Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 5 наружных диаметров
    Гарантийный срок эксплуатации кабеля 2 года
    Срок службы не менее 15 лет
    Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 П1б.8.1.2.1