Кабель МККШВнг(A)-HF 4х2х0,75
ТУ 16.К73.146-2016
ТУ 3581-006-76960731-2006
Код ОКП: 35 8100
Расшифровка кабеля МККШВнг(A)-HF 4х2х0,75
М
монтажный
К
кабель
К
броня из стальных проволок
Ш
шланг-оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов
В
изоляция из полимерной композиции, не содержащей галогенов
нг
не распространяет горение при групповой прокладке
(A)
категория пожароопасности
HF
кабель не содержит галогенов (halogen free)
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,5 кВ частотой до 400 Гц
Диапазон рабочих температур от -50°С до +70°С
Строительная длина не менее 100 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 5 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 2 года
Срок службы не менее 15 лет
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 П1б.8.1.2.1