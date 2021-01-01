Кабель МКШВ 4х2х0,75
ГОСТ 10348-80
ТУ 3581-006-76960731-2006
Код ОКП: 35 8112
Расшифровка кабеля МКШВ 4х2х0,75
М
монтажный
К
кабель
Ш
шланг-оболочка из ПВХ пластиката
В
изоляция из ПВХ пластиката
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Технические характеристики кабеля
Номинальное переменное напряжение 0,5 кВ частотой до 400 Гц
Диапазон рабочих температур от -50°С до +70°С
Строительная длина не менее 100 м
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 3 наружных диаметров
Гарантийный срок эксплуатации кабеля 2 года
Срок службы не менее 15 лет
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 О1.8.2.5.4