Кабель промышленного интерфейса применяется в системах автоматизации, предназначенных для повышения производительности на предприятиях. Он способен обеспечить качество и защищенность передаваемых данных вне зависимости от дальности.



Главные особенности



Кабель промышленного интерфейса состоит из пары луженых медных жил (может быть от 1 до 10 проводников) с полиэтиленовой изоляцией. Они защищены экраном из алюмолавсановой ленты и оплетки из поливинилхлорида или другого материала, стойкого к огню. Если купить кабель промышленного интерфейса, можно создать сеть протяженностью более 1 км для подключения до 32 датчиков, при этом система может насчитывать до 256 узлов.



Стоимость изделия напрямую зависит от дополнительных характеристик:

• высокой стойкости к огню;

• защиты от грызунов;

• повышенной водостойкости;

• устойчивости к ультрафиолету или перепадам температур.



В нашем интернет-портале можно заказать кабель промышленного интерфейса для использования в любых условиях.

Цена продукции зависит от технических характеристик и свойств, что следует учесть при выборе.



Сфера применения



Кабель КИПЭВ и других типов применяется в системах «Умный дом» и автоматизации на предприятиях разных отраслей, а также соединения датчиков и исполнительных механизмов. Эффективно применяется и в системах безопасности и мониторинга инженерных сетей.