Кабель промышленного интерфейса
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Кабель промышленного интерфейса применяется в системах автоматизации, предназначенных для повышения производительности на предприятиях. Он способен обеспечить качество и защищенность передаваемых данных вне зависимости от дальности.
Главные особенности
Кабель промышленного интерфейса состоит из пары луженых медных жил (может быть от 1 до 10 проводников) с полиэтиленовой изоляцией. Они защищены экраном из алюмолавсановой ленты и оплетки из поливинилхлорида или другого материала, стойкого к огню. Если купить кабель промышленного интерфейса, можно создать сеть протяженностью более 1 км для подключения до 32 датчиков, при этом система может насчитывать до 256 узлов.
Стоимость изделия напрямую зависит от дополнительных характеристик:
• высокой стойкости к огню;
• защиты от грызунов;
• повышенной водостойкости;
• устойчивости к ультрафиолету или перепадам температур.
В нашем интернет-портале можно заказать кабель промышленного интерфейса для использования в любых условиях.
Цена продукции зависит от технических характеристик и свойств, что следует учесть при выборе.
Сфера применения
Кабель КИПЭВ и других типов применяется в системах «Умный дом» и автоматизации на предприятиях разных отраслей, а также соединения датчиков и исполнительных механизмов. Эффективно применяется и в системах безопасности и мониторинга инженерных сетей.
Главные особенности
Кабель промышленного интерфейса состоит из пары луженых медных жил (может быть от 1 до 10 проводников) с полиэтиленовой изоляцией. Они защищены экраном из алюмолавсановой ленты и оплетки из поливинилхлорида или другого материала, стойкого к огню. Если купить кабель промышленного интерфейса, можно создать сеть протяженностью более 1 км для подключения до 32 датчиков, при этом система может насчитывать до 256 узлов.
Стоимость изделия напрямую зависит от дополнительных характеристик:
• высокой стойкости к огню;
• защиты от грызунов;
• повышенной водостойкости;
• устойчивости к ультрафиолету или перепадам температур.
В нашем интернет-портале можно заказать кабель промышленного интерфейса для использования в любых условиях.
Цена продукции зависит от технических характеристик и свойств, что следует учесть при выборе.
Сфера применения
Кабель КИПЭВ и других типов применяется в системах «Умный дом» и автоматизации на предприятиях разных отраслей, а также соединения датчиков и исполнительных механизмов. Эффективно применяется и в системах безопасности и мониторинга инженерных сетей.
Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: