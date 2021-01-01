Кабель для пожарной сигнализации согласно нормативам противопожарной безопасности, должен быть установлен в любом жилом, производственном, офисном помещении, поэтому его выбору нужно уделить должное внимание. От него в какой-то момент может зависеть жизнь десятка людей. Мы предлагаем купить кабель для пожарной сигнализации по приемлемой цене.



Технические характеристики



Провода для противопожарной сигнализации должны отвечать требованиям:

• предел огнестойкости – до 180 м;

• материалы изготовления – негорючие;

• низкая токсичность – при горении не выделяет вредных веществ.



Продукцию принято разделять на несколько категорий в зависимости от площади сечения и материалов изготовления. В жилых и производственных помещениях используют кабель для пожарной сигнализации стандарта «нг-LS».



Проверка на соответствие стандартам



Испытание проходит в лицензированных лабораториях под нормальным напряжением. Пламенем горелки опаливают поверхность, при этом температура должна быть не менее 700 градусов по Цельсию. Качественный выдерживает 3 часа непрерывного воздействия пламени без особых повреждений. Специальные категории изделий прекращают гореть сразу после устранения источника пожара. Их функция – не стать причиной возгорания.

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