Кабель для пожарной сигнализации
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Кабель для пожарной сигнализации согласно нормативам противопожарной безопасности, должен быть установлен в любом жилом, производственном, офисном помещении, поэтому его выбору нужно уделить должное внимание. От него в какой-то момент может зависеть жизнь десятка людей. Мы предлагаем купить кабель для пожарной сигнализации по приемлемой цене.
Технические характеристики
Провода для противопожарной сигнализации должны отвечать требованиям:
• предел огнестойкости – до 180 м;
• материалы изготовления – негорючие;
• низкая токсичность – при горении не выделяет вредных веществ.
Продукцию принято разделять на несколько категорий в зависимости от площади сечения и материалов изготовления. В жилых и производственных помещениях используют кабель для пожарной сигнализации стандарта «нг-LS».
Проверка на соответствие стандартам
Испытание проходит в лицензированных лабораториях под нормальным напряжением. Пламенем горелки опаливают поверхность, при этом температура должна быть не менее 700 градусов по Цельсию. Качественный выдерживает 3 часа непрерывного воздействия пламени без особых повреждений. Специальные категории изделий прекращают гореть сразу после устранения источника пожара. Их функция – не стать причиной возгорания.
Выбрать любой товар из нашего каталога не составит труда. Мы предлагаем заказать и купить кабель по доступной стоимости.
Технические характеристики
Провода для противопожарной сигнализации должны отвечать требованиям:
• предел огнестойкости – до 180 м;
• материалы изготовления – негорючие;
• низкая токсичность – при горении не выделяет вредных веществ.
Продукцию принято разделять на несколько категорий в зависимости от площади сечения и материалов изготовления. В жилых и производственных помещениях используют кабель для пожарной сигнализации стандарта «нг-LS».
Проверка на соответствие стандартам
Испытание проходит в лицензированных лабораториях под нормальным напряжением. Пламенем горелки опаливают поверхность, при этом температура должна быть не менее 700 градусов по Цельсию. Качественный выдерживает 3 часа непрерывного воздействия пламени без особых повреждений. Специальные категории изделий прекращают гореть сразу после устранения источника пожара. Их функция – не стать причиной возгорания.
Выбрать любой товар из нашего каталога не составит труда. Мы предлагаем заказать и купить кабель по доступной стоимости.
Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: