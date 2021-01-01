Кабели сигнально-блокировочные
Кабели сигнально-блокировочные используются в электрической установке сигнализаций. Cодержит надёжно оболочку, которая изолирует от внешних признаков и обладает низкой горючестью. На сайте можно заказать кабель сигнально-блокировочный по доступной цене.
Конструкция
Конструкция изделия выполнена из прочного материала, который практически не подвергается разрушению.
Техническое описание:
• Токопроводящая жила из медной проволоки;
• Изоляция выполнена из полиэтилена;
• Парная скрутка;
• В сердечнике находятся одиночные жилы;
• Экран из алюминиевой ленты;
• Оболочка выполнена из ПВХ пластика, который обладает низкой горючестью;
• Броня из стальной ленты;
• Защитный шланг из пластика.
Все материалы эффективно защищают изделие сигнально-блокировочное от внешних неблагоприятных признаков. Купить надёжный кабель с гарантированной эксплуатационной характеристикой можно по доступной стоимости на сайте.
Сфера применения
Кабель сигнально-блокировочный применяется для централизации. Пропускает переменный ток с номинальным напряжением 380 В 50 Гц и постоянный ток с напряжением 700 В. Также кабель можно использовать для прокладки в сухом канале туннелей и коллекторах, устройство предназначено для защиты от агрессивной среды. Надёжный, прочный и выполняющий свои функции его можно приобрести по доступной цене, гарантия предоставляет производителем на долгий срок службы.
Конструкция
Конструкция изделия выполнена из прочного материала, который практически не подвергается разрушению.
Техническое описание:
• Токопроводящая жила из медной проволоки;
• Изоляция выполнена из полиэтилена;
• Парная скрутка;
• В сердечнике находятся одиночные жилы;
• Экран из алюминиевой ленты;
• Оболочка выполнена из ПВХ пластика, который обладает низкой горючестью;
• Броня из стальной ленты;
• Защитный шланг из пластика.
Все материалы эффективно защищают изделие сигнально-блокировочное от внешних неблагоприятных признаков. Купить надёжный кабель с гарантированной эксплуатационной характеристикой можно по доступной стоимости на сайте.
Сфера применения
Кабель сигнально-блокировочный применяется для централизации. Пропускает переменный ток с номинальным напряжением 380 В 50 Гц и постоянный ток с напряжением 700 В. Также кабель можно использовать для прокладки в сухом канале туннелей и коллекторах, устройство предназначено для защиты от агрессивной среды. Надёжный, прочный и выполняющий свои функции его можно приобрести по доступной цене, гарантия предоставляет производителем на долгий срок службы.
Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: