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    Кабели сигнально-блокировочные

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    Кабели сигнально-блокировочные используются в электрической установке сигнализаций. Cодержит надёжно оболочку, которая изолирует от внешних признаков и обладает низкой горючестью. На сайте можно заказать кабель сигнально-блокировочный по доступной цене.

    Конструкция

    Конструкция изделия выполнена из прочного материала, который практически не подвергается разрушению.

    Техническое описание:

    • Токопроводящая жила из медной проволоки;
    • Изоляция выполнена из полиэтилена;
    • Парная скрутка;
    • В сердечнике находятся одиночные жилы;
    • Экран из алюминиевой ленты;
    • Оболочка выполнена из ПВХ пластика, который обладает низкой горючестью;
    • Броня из стальной ленты;
    • Защитный шланг из пластика.

    Все материалы эффективно защищают изделие сигнально-блокировочное от внешних неблагоприятных признаков. Купить надёжный кабель с гарантированной эксплуатационной характеристикой можно по доступной стоимости на сайте.

    Сфера применения

    Кабель сигнально-блокировочный применяется для централизации. Пропускает переменный ток с номинальным напряжением 380 В 50 Гц и постоянный ток с напряжением 700 В. Также кабель можно использовать для прокладки в сухом канале туннелей и коллекторах, устройство предназначено для защиты от агрессивной среды. Надёжный, прочный и выполняющий свои функции его можно приобрести по доступной цене, гарантия предоставляет производителем на долгий срок службы.

    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: