Кабели сигнально-блокировочные используются в электрической установке сигнализаций. Cодержит надёжно оболочку, которая изолирует от внешних признаков и обладает низкой горючестью. На сайте можно заказать кабель сигнально-блокировочный по доступной цене.



Конструкция



Конструкция изделия выполнена из прочного материала, который практически не подвергается разрушению.



Техническое описание:



• Токопроводящая жила из медной проволоки;

• Изоляция выполнена из полиэтилена;

• Парная скрутка;

• В сердечнике находятся одиночные жилы;

• Экран из алюминиевой ленты;

• Оболочка выполнена из ПВХ пластика, который обладает низкой горючестью;

• Броня из стальной ленты;

• Защитный шланг из пластика.



Все материалы эффективно защищают изделие сигнально-блокировочное от внешних неблагоприятных признаков. Купить надёжный кабель с гарантированной эксплуатационной характеристикой можно по доступной стоимости на сайте.



Сфера применения



Кабель сигнально-блокировочный применяется для централизации. Пропускает переменный ток с номинальным напряжением 380 В 50 Гц и постоянный ток с напряжением 700 В. Также кабель можно использовать для прокладки в сухом канале туннелей и коллекторах, устройство предназначено для защиты от агрессивной среды. Надёжный, прочный и выполняющий свои функции его можно приобрести по доступной цене, гарантия предоставляет производителем на долгий срок службы.