Кабель с бумажной изоляцией имеет ограниченность применения, в основном он используется для замены в более старых схемах электроснабжения, в специальных промышленных установках или в особых условиях работы - в местах с умеренным или тропическим климатом. Такие изделия укладывают в грунт либо кабель-каналы.



Допускается установка, как на закрытых объектах, так и под открытым воздухом. Не стекающая пропитка позволяет выполнять прокладку на крутых и даже вертикальных линиях. Преимущество их перед поливинилхлоридным пластикатом — жила кабеля обладает меньшим диаметром, что сохраняет пространство при установке.



Рассмотрим свойства самого распространенного силового кабеля на примере ААБ2лШв:

ААБ2лШв – это силовые кабеля с бумажной изоляцией на 1 /6 /10/20 и 35 кВ. Конструкция кабельного изделия может быть исполнена одно либо многопроволочная токопроводящей жилой, свинцовой оболочкой с подушкой. Бывают модификации Кл – со стальной броней и Б/Б2л/Бл с наружным покровом.



Для того чтобы правильно купить, кабель нужно знать расшифровку кабельной аббревиатуры:



А - алюминиевая одно либо многопроволочная жила;

А — оболочка из алюминия;

Б – двух ленточная стальная броня;

2л – двухслойная подушка;

Шв — ПВХ-шланг.



До середины 1960-х годов такие кабели использовались во всем мире для электрических цепей среднего и высокого напряжения. Но сейчас положение изменилось и наблюдается тенденция к использованию кабеля из сшитого полиэтилена. Стандартами ЕС кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена принят для большинства силовых цепей среднего и высокого напряжения.



Цена за метр силового кабеля с бумажной изоляцией зависит от технической характеристики кабельного изделия. Рассмотреть характеристики силового кабеля можно на примере того же кабеля ААБ2лШв:

Предельный нагрев токопроводящих жил — до 70 C, при перегрузке до 105 C;

окружающая температура воздуха — от -50 до +50 С;

наименьший радиус изгиба одножильного кабеля — 15 Х Д наружного, многожильного -25 Х Д наружного;

товарная длина: небронированные -25 м, бронированные – 20м;

срок эксплуатации — не менее 30 лет.



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ГОСТ 18410-73. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией.

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Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с алюминиевыми и медными жилами с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом, в алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ переменного тока частотой 50 Гц.Кабели могут быть использованы в электрических сетях постоянного тока.Настоящий стандарт устанавливает требования к кабелям, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и экспорта.Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, включая прокладку в почве.Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Марки кабелей должны соответствовать указанным в табл. 1.



Таблица 1

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Кабели с буквой "П" в обозначении марки имеют броню из круглых оцинкованных проволок уменьшенного диаметра в соответствии с ГОСТ 7006.К обозначению марок кабелей АСГ, СГ, АСШв, СШв, АСБ, СБ, АСБГ, СБГ, АСП, СП, АСПГ, СПГ, АСКл, СКл на напряжение 1; 6 и 10 кВ, марок ЦАСБ, ЦСБ, ЦАСБГ, ЦСБГ, ЦАСП, ЦСП, ЦАСПГ, ЦСПГ, ЦАСКл, ЦСКл на напряжение 6 и 10 кВ, марок АОСБ, ОСБ, АОСБГ, ОСБГ, АОСК, ОСК на напряжение 20 и 35 кВ и марок ЦАОСБ, ЦОСБ, ЦАОСБГ, ЦОСБГ, ЦАСШв, ЦСШв на напряжение 35 кВ в тропическом исполнении добавляют через дефис букву "Т".Для кабелей с однопроволочными жилами в обозначение марки кабеля после цифр, указывающих сечение жилы, добавляют в скобках буквы "ож".





Таблица 2

- Четырехжильные кабели с жилами номинальным сечением до 120 мм

должны иметь одну жилу равного или меньшего сечения, с жилами номинальным сечением свыше 120 мм

- одну жилу меньшего сечения.





Строительная длина кабелей, допускаемый процент маломерных отрезков от длины кабеля сдаваемой партии и минимальная длина маломерных отрезков должны соответствовать указанным в табл. 3.





Таблица 3

Примечания:



1. Строительная длина кабелей с жилами всех сечений на напряжение 6 и 10 кВ, предназначенных для прокладки в туннелях и каналах, должна быть не менее 400 м.



2. Строительная длина одножильных кабелей на напряжение 20 и 35 кВ должна быть согласована при заказе.



3. Для кабелей марок АСКл, СКл, АОСК, ОСК маломерные отрезки не допускаются.





Примеры условных обозначений:



- Кабель марки ААБл с тремя жилами сечений 70 мм , на напряжение 1 кВ:



Кабель ААБл 3х70-1 ГОСТ 18410-73.



- То же, с однопроволочными жилами:



Кабель ААБл 3х70 (ож)-1 ГОСТ 18410-73.



- Кабель марки АСП с тремя жилами сечением 150 мм , на напряжение 10 кВ, в тропическом исполнении:



Кабель АСП-Т 3х150-10 ГОСТ 18410-73.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Кабели должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться по технологической документации.





Требования к конструкции:



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Токопроводящие жилы кабелей на напряжение 20 и 35 кВ должны соответствовать классу 2.Жилы должны быть однопроволочными или многопроволочными в соответствии с табл. 4.





Таблица 4



Токопроводящие жилы одножильных кабелей всех сечений и многожильных кабелей сечением до 16 мм

, а также многожильных кабелей с токопроводящими жилами всех сечений, имеющих отдельные оболочки, должны быть круглой формы.

- Токопроводящие жилы кабелей с поясной изоляцией сечением 25 мм

и более должны быть секторной или сегментной формы. Допускается изготовление кабелей с жилами сечением до 50 мм

круглой формы.

- Многопроволочные секторные и сегментные жилы кабелей должны быть уплотнены в процессе изготовления.

- Радиус закругления однопроволочных секторных жил должен быть не менее 0,5 мм.

- Однопроволочные алюминиевые жилы сечением 70 мм

и более должны иметь относительное удлинение не менее 30 %.



Номинальное сечение нулевых жил меньшего сечения должно соответствовать указанному в табл. 5.

Таблица 5

Номинальная толщина изоляции одножильных и трехжильных кабелей, а также кабелей с отдельными оболочками должна соответствовать указанной в табл. 6, многожильных кабелей с поясной изоляцией - в табл. 7.

- Нижнее предельное отклонение толщины изоляции между жилами или между жилой и оболочкой кабелей на напряжение 1 кВ - минус 0,21 мм, кабелей на 6 кВ и более - минус 0,28 мм. Верхнее предельное отклонение не нормируют.

Таблица 6







Таблица 7



Бумажная изоляция кабелей должна быть пропитана вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом. В пропитанной бумажной изоляции ленты не должны иметь складок, разрывов.

Изоляционный пропиточный нестекающий состав не должен вытекать при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля.



В бумажной изоляции кабелей на напряжение 6 кВ и более не допускается совпадение более трех лент, расположенных одна над другой, и двух лент, непосредственно прилегающих к жиле или экрану, наложенному на жилу.



- Совпадение продольных складок или порезов на длине более 50 мм в двух лентах, расположенных одна над другой, считается за одно совпадение.



- Допускается не более трех совпадений лент бумаги в изоляции жила-жила или жила-оболочка (экран) в кабелях на напряжение 6 кВ, не более четырех - для кабелей на напряжение 10 кВ, не более пяти - для кабелей на напряжение 20 и 35 кВ.



В кабелях на напряжение 6 и 10 кВ поверх поясной изоляции и в кабелях на напряжение 20 и 35 кВ на жилах и поверх изоляции должен быть экран из электропроводящей бумаги. Допускается экран по изоляции из металлизированной электропроводящей бумаги. Толщина экрана не входит в толщину изоляции. При наложении двухцветной электропроводящей бумаги толщина изоляционного слоя входит в толщину изоляции.



Изолированные жилы многожильных кабелей должны быть скручены с заполнением промежутков между жилами.



- Скрученные изолированные жилы многожильных кабелей с поясной изоляцией или экраном поверх изоляции должны иметь форму круга.



- Заполнение промежутков между жилами должно быть выполнено жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08 мм.



- Изолированные секторные жилы многожильных кабелей на напряжение 1 кВ могут быть скручены без заполнения.



Изолированные жилы в отдельных металлических оболочках должны быть скручены с заполнением жгутами из пропитанной кабельной пряжи или штапелированной стеклопряжи. Допускается применение жгутов из прорезиненной ткани и пропитанной кабельной бумаги.



- Сечение кабелей с отдельными металлическими оболочками на изолированных жилах должно иметь форму круга; допускается для кабелей с ленточной броней сечение в форме треугольника.



Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку или обозначение цифрами.



- Маркировка расцветкой должна быть устойчивой, нестираемой и различимой. Маркировка должна производиться при помощи цветных лент на жилах или лент натурального цвета с полосками, отличающимися друг от друга по цвету.



- Маркировка цифрами производится печатанием или тиснением и должна быть отчетливой. Цвет цифр при маркировке печатанием должен отличаться от цвета изоляции жилы. Цифры должны иметь одинаковый цвет.



- При цифровом обозначении на поверхности изоляции или верхней ленте первой жилы должна быть цифра 1, второй жилы - 2, третьей жилы - 3, четвертой жилы - 4.



- При этом номеру 1 соответствует белая или желтая, номеру 2 - синяя или зеленая, номеру 3 - красная или малиновая, номеру 4 - коричневая или черная расцветка.



- Изоляция жилы меньшего сечения (нулевой) может быть любого цвета и может не иметь цифрового обозначения.



- При обозначении изолированных жил цифрами расстояние между ними не должно быть более 35 мм.



Поверх скрученных изолированных жил многожильных кабелей должна быть наложена поясная изоляция номинальной толщиной в соответствии с табл. 7.



Под оболочкой кабеля на поверхности изоляции или под поясной изоляцией на специальной ленте не более чем через каждые 300 мм должны быть четко нанесены опознавательный индекс завода-изготовителя и год выпуска кабеля.



- В кабелях с диаметром под оболочкой менее 20 мм допускается применение цветной отличительной нити.



- Лента должна быть изготовлена из бумаги натурального цвета.



- Отсутствие ленты по длине кабеля более 1 м не допускается. Ширина ленты - не менее 10 мм. Высота шифра - не менее 6 мм.

