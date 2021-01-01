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    Силовой кабель с бумажной изоляцией

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля
    ААБ2л - 10кВ ААБ2л - 1кВ ААБ2л - 6кВ ААБ2лШв - 10кВ ААБ2лШв - 1кВ ААБ2лШв - 6кВ ААБ2лШп - 10кВ ААБ2лШп - 1кВ ААБ2лШп - 6кВ ААБв - 10кВ ААБв - 1кВ ААБв - 6кВ ААБвГ - 10кВ ААБвГ - 1кВ ААБвГ - 6кВ ААБл - 10кВ ААБл - 1кВ ААБл - 6кВ ААБлГ - 10кВ ААБлГ - 1кВ ААБлГ - 6кВ ААБнлГ - 10кВ ААБнлГ - 1кВ ААБнлГ - 6кВ ААГ - 10кВ ААГ - 1кВ ААГ - 20кВ ААГ - 35кВ ААГ - 6кВ ААП2л - 10кВ ААП2л - 1кВ ААП2л - 6кВ ААП2лШв - 10кВ ААП2лШв - 1кВ ААП2лШв - 6кВ ААПл - 10кВ ААПл - 1кВ ААПл - 6кВ ААПлГ - 10кВ ААПлГ - 1кВ ААПлГ - 6кВ ААШв - 10кВ ААШв - 1кВ ААШв - 20кВ ААШв - 35кВ ААШв - 6кВ ААШнг - 10кВ ААШнг - 1кВ ААШнг - 6кВ ААШп - 10кВ ААШп - 1кВ ААШп - 35кВ ААШп - 6кВ АОСБ - 20кВ АОСБ - 35кВ АОСБГ - 20кВ АОСБГ - 35кВ АОСК - 20кВ АОСК - 35кВ АСБ - 10кВ АСБ - 1кВ АСБ - 6кВ АСБ2л - 10кВ АСБ2л - 1кВ АСБ2л - 6кВ АСБ2лГ - 10кВ АСБ2лГ - 1кВ АСБ2лГ - 6кВ АСБ2лШв - 10кВ АСБ2лШв - 1кВ АСБ2лШв - 6кВ АСБГ - 10кВ АСБГ - 1кВ АСБГ - 6кВ АСБл - 10кВ АСБл - 1кВ АСБл - 6кВ АСБлШв - 10кВ АСБлШв - 1кВ АСБлШв - 6кВ АСБШв - 10кВ АСБШв - 1кВ АСБШв - 6кВ АСГ - 10кВ АСГ - 1кВ АСГ - 20кВ АСГ - 35кВ АСГ - 6кВ АСКл - 10кВ АСКл - 1кВ АСКл - 6кВ АСП - 10кВ АСП - 1кВ АСП - 6кВ АСП2л - 10кВ АСП2л - 1кВ АСП2л - 6кВ АСПГ - 10кВ АСПГ - 1кВ АСПГ - 6кВ АСПл - 10кВ АСПл - 1кВ АСПл - 6кВ АСШв - 10кВ АСШв - 1кВ АСШв - 6кВ ОСБ - 20кВ ОСБ - 35кВ ОСБГ - 20кВ ОСБГ - 35кВ ОСК - 20кВ ОСК - 35кВ СБ - 10кВ СБ - 1кВ СБ - 6кВ СБ2л - 10кВ СБ2л - 1кВ СБ2л - 6кВ СБ2лГ - 10кВ СБ2лГ - 1кВ СБ2лГ - 6кВ СБ2лШв - 10кВ СБ2лШв - 1кВ СБ2лШв - 6кВ СБГ - 10кВ СБГ - 1кВ СБГ - 6кВ СБл - 10кВ СБл - 1кВ СБл - 6кВ СБлШв - 10кВ СБлШв - 1кВ СБлШв - 6кВ СБШв - 10кВ СБШв - 1кВ СБШв - 6кВ СГ - 10кВ СГ - 1кВ СГ - 20кВ СГ - 35кВ СГ - 6кВ СКл - 10кВ СКл - 1кВ СКл - 6кВ СП - 10кВ СП - 1кВ СП - 6кВ СП2л - 10кВ СП2л - 1кВ СП2л - 6кВ СПГ - 10кВ СПГ - 1кВ СПГ - 6кВ СПл - 10кВ СПл - 1кВ СПл - 6кВ СПШв - 10кВ СПШв - 1кВ СПШв - 6кВ СШв - 10кВ СШв - 1кВ СШв - 6кВ ЦААБ2л - 10кВ ЦААБ2л - 6кВ ЦААБв - 10кВ ЦААБв - 6кВ ЦААБвГ - 10кВ ЦААБвГ - 6кВ ЦААБл - 10кВ ЦААБл - 6кВ ЦААБлГ - 10кВ ЦААБлГ - 6кВ ЦААБнлГ - 10кВ ЦААБнлГ - 6кВ ЦААБШв - 10кВ ЦААБШв - 6кВ ЦААБШп - 10кВ ЦААБШп - 6кВ ЦААП2л - 10кВ ЦААП2л - 6кВ ЦААПл - 10кВ ЦААПл - 6кВ ЦААПлГ - 10кВ ЦААПлГ - 6кВ ЦААШв - 10кВ ЦААШв - 35кВ ЦААШв - 6кВ ЦААШнг - 10кВ ЦААШнг - 6кВ ЦАОСБ - 35кВ ЦАОСБГ - 35кВ ЦАСБ - 10кВ ЦАСБ - 6кВ ЦАСБ2л - 10кВ ЦАСБ2л - 6кВ ЦАСБГ - 10кВ ЦАСБГ - 6кВ ЦАСБл - 10кВ ЦАСБл - 6кВ ЦАСБлШв - 10кВ ЦАСБлШв - 6кВ ЦАСБШв - 10кВ ЦАСБШв - 6кВ ЦАСКл - 10кВ ЦАСКл - 6кВ ЦАСП - 10кВ ЦАСП - 6кВ ЦАСПГ - 10кВ ЦАСПГ - 6кВ ЦАСПл - 10кВ ЦАСПл - 6кВ ЦАСШв - 10кВ ЦАСШв - 35кВ ЦАСШв - 6кВ ЦОСБ - 35кВ ЦОСБГ - 35кВ ЦСБ - 10кВ ЦСБ - 6кВ ЦСБ2л - 10кВ ЦСБ2л - 6кВ ЦСБГ - 10кВ ЦСБГ - 6кВ ЦСБл - 10кВ ЦСБл - 6кВ ЦСБлШв - 10кВ ЦСБлШв - 6кВ ЦСБШв - 10кВ ЦСБШв - 6кВ ЦСКл - 10кВ ЦСКл - 6кВ ЦСП - 10кВ ЦСП - 6кВ ЦСПГ - 10кВ ЦСПГ - 6кВ ЦСПл - 10кВ ЦСПл - 6кВ ЦСШв - 10кВ ЦСШв - 35кВ ЦСШв - 6кВ

    Силовые кабеля с бумажной изоляцией

    Кабель с бумажной изоляцией имеет ограниченность применения, в основном он используется для замены в более старых схемах электроснабжения, в специальных промышленных установках или в особых условиях работы - в местах с умеренным или тропическим климатом. Такие изделия укладывают в грунт либо кабель-каналы.

    Допускается установка, как на закрытых объектах, так и под открытым воздухом. Не стекающая пропитка позволяет выполнять прокладку на крутых и даже вертикальных линиях. Преимущество их перед поливинилхлоридным пластикатом — жила кабеля обладает меньшим диаметром, что сохраняет пространство при установке.

    Рассмотрим свойства самого распространенного силового кабеля на примере ААБ2лШв:
    ААБ2лШв – это силовые кабеля с бумажной изоляцией на 1 /6 /10/20 и 35 кВ. Конструкция кабельного изделия может быть исполнена одно либо многопроволочная токопроводящей жилой, свинцовой оболочкой с подушкой. Бывают модификации Кл – со стальной броней и Б/Б2л/Бл с наружным покровом.
     
    Для того чтобы правильно купить, кабель нужно знать расшифровку кабельной аббревиатуры:

    А - алюминиевая одно либо многопроволочная жила;
    А — оболочка из алюминия;
    Б – двух ленточная стальная броня;
    2л – двухслойная подушка;
    Шв — ПВХ-шланг.
     
    До середины 1960-х годов такие кабели использовались во всем мире для электрических цепей среднего и высокого напряжения. Но сейчас положение изменилось и наблюдается тенденция к использованию кабеля из сшитого полиэтилена. Стандартами ЕС кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена принят для большинства силовых цепей среднего и высокого напряжения.
     
    Цена за метр силового кабеля с бумажной изоляцией зависит от технической характеристики кабельного изделия. Рассмотреть характеристики силового кабеля можно на примере того же кабеля ААБ2лШв:
    Предельный нагрев токопроводящих жил — до 70 C, при перегрузке до 105 C;
    окружающая температура воздуха — от -50 до +50 С;
    наименьший радиус изгиба одножильного кабеля — 15 Х Д наружного, многожильного -25 Х Д наружного;
    товарная длина: небронированные -25 м, бронированные – 20м;
    срок эксплуатации — не менее 30 лет.
     
    Узнать цену, массу кабеля в бухте, условия поставки и транспортную логистику ААБ2лШв можно на нашем сайте, перейдя на страницы каталога Кабель.Онлайн


    ГОСТ 18410-73. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией.

    - Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели с алюминиевыми и медными жилами с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом, в алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 35 кВ переменного тока частотой 50 Гц.

    - Кабели могут быть использованы в электрических сетях постоянного тока.

    - Настоящий стандарт устанавливает требования к кабелям, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и экспорта.

    - Виды климатического исполнения кабелей УХЛ, Т категорий размещения 1, 5 по ГОСТ 15150, включая прокладку в почве.

    - Требования настоящего стандарта являются обязательными.


    МАРКИ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

    Марки кабелей должны соответствовать указанным в табл. 1.


    Таблица 1

     ГОСТ 18410-73. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией.  
    ГОСТ 18410-73. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. 
     ГОСТ 18410-73. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией.



    Примечание. - Кабели с буквой "П" в обозначении марки имеют броню из круглых оцинкованных проволок уменьшенного диаметра в соответствии с ГОСТ 7006. 

    - К обозначению марок кабелей АСГ, СГ, АСШв, СШв, АСБ, СБ, АСБГ, СБГ, АСП, СП, АСПГ, СПГ, АСКл, СКл на напряжение 1; 6 и 10 кВ, марок ЦАСБ, ЦСБ, ЦАСБГ, ЦСБГ, ЦАСП, ЦСП, ЦАСПГ, ЦСПГ, ЦАСКл, ЦСКл на напряжение 6 и 10 кВ, марок АОСБ, ОСБ, АОСБГ, ОСБГ, АОСК, ОСК на напряжение 20 и 35 кВ и марок ЦАОСБ, ЦОСБ, ЦАОСБГ, ЦОСБГ, ЦАСШв, ЦСШв на напряжение 35 кВ в тропическом исполнении добавляют через дефис букву "Т".

    - Для кабелей с однопроволочными жилами в обозначение марки кабеля после цифр, указывающих сечение жилы, добавляют в скобках буквы "ож".


    Номинальное напряжение, номинальное сечение и число жил кабелей должны соответствовать указанным в табл. 2.


    Таблица 2

     ГОСТ 18410-73. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией.
     ГОСТ 18410-73. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией.
     ГОСТ 18410-73. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией.



    - Четырехжильные кабели с жилами номинальным сечением до 120 ммГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) должны иметь одну жилу равного или меньшего сечения, с жилами номинальным сечением свыше 120 ммГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) - одну жилу меньшего сечения.


    Строительная длина кабелей, допускаемый процент маломерных отрезков от длины кабеля сдаваемой партии и минимальная длина маломерных отрезков должны соответствовать указанным в табл. 3.


    Таблица 3

     ГОСТ 18410-73. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией.

    Примечания:

    1. Строительная длина кабелей с жилами всех сечений на напряжение 6 и 10 кВ, предназначенных для прокладки в туннелях и каналах, должна быть не менее 400 м.

    2. Строительная длина одножильных кабелей на напряжение 20 и 35 кВ должна быть согласована при заказе.

    3. Для кабелей марок АСКл, СКл, АОСК, ОСК маломерные отрезки не допускаются.


    Примеры условных обозначений:

    - Кабель марки ААБл с тремя жилами сечений 70 ммГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5), на напряжение 1 кВ:

    Кабель ААБл 3х70-1 ГОСТ 18410-73.


    - То же, с однопроволочными жилами:

    Кабель ААБл 3х70 (ож)-1 ГОСТ 18410-73.


    - Кабель марки АСП с тремя жилами сечением 150 ммГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5), на напряжение 10 кВ, в тропическом исполнении:

    Кабель АСП-Т 3х150-10 ГОСТ 18410-73.


    ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

    Кабели должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготовляться по технологической документации.


    Требования к конструкции:

    Токопроводящие жилы должны соответствовать классам 1 или 2 по ГОСТ 22483.

    - Токопроводящие жилы кабелей на напряжение 20 и 35 кВ должны соответствовать классу 2.

    - Жилы должны быть однопроволочными или многопроволочными в соответствии с табл. 4.


    Таблица 4

     ГОСТ 18410-73. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией.

    Токопроводящие жилы одножильных кабелей всех сечений и многожильных кабелей сечением до 16 ммГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5), а также многожильных кабелей с токопроводящими жилами всех сечений, имеющих отдельные оболочки, должны быть круглой формы.

    - Токопроводящие жилы кабелей с поясной изоляцией сечением 25 ммГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и более должны быть секторной или сегментной формы. Допускается изготовление кабелей с жилами сечением до 50 ммГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) круглой формы.

    - Многопроволочные секторные и сегментные жилы кабелей должны быть уплотнены в процессе изготовления.

    - Радиус закругления однопроволочных секторных жил должен быть не менее 0,5 мм.

    - Однопроволочные алюминиевые жилы сечением 70 ммГОСТ 18410-73 Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) и более должны иметь относительное удлинение не менее 30 %.


    Номинальное сечение нулевых жил меньшего сечения должно соответствовать указанному в табл. 5.

    Таблица 5

     ГОСТ 18410-73. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией.

    Номинальная толщина изоляции одножильных и трехжильных кабелей, а также кабелей с отдельными оболочками должна соответствовать указанной в табл. 6, многожильных кабелей с поясной изоляцией - в табл. 7.

    - Нижнее предельное отклонение толщины изоляции между жилами или между жилой и оболочкой кабелей на напряжение 1 кВ - минус 0,21 мм, кабелей на 6 кВ и более - минус 0,28 мм. Верхнее предельное отклонение не нормируют.

    Таблица 6

     ГОСТ 18410-73. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией.


    Таблица 7

     ГОСТ 18410-73. Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией.

    Бумажная изоляция кабелей должна быть пропитана вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом. В пропитанной бумажной изоляции ленты не должны иметь складок, разрывов.

    Изоляционный пропиточный нестекающий состав не должен вытекать при длительно допустимой температуре нагрева жил кабеля.

    В бумажной изоляции кабелей на напряжение 6 кВ и более не допускается совпадение более трех лент, расположенных одна над другой, и двух лент, непосредственно прилегающих к жиле или экрану, наложенному на жилу.

    - Совпадение продольных складок или порезов на длине более 50 мм в двух лентах, расположенных одна над другой, считается за одно совпадение.

    - Допускается не более трех совпадений лент бумаги в изоляции жила-жила или жила-оболочка (экран) в кабелях на напряжение 6 кВ, не более четырех - для кабелей на напряжение 10 кВ, не более пяти - для кабелей на напряжение 20 и 35 кВ.

    В кабелях на напряжение 6 и 10 кВ поверх поясной изоляции и в кабелях на напряжение 20 и 35 кВ на жилах и поверх изоляции должен быть экран из электропроводящей бумаги. Допускается экран по изоляции из металлизированной электропроводящей бумаги. Толщина экрана не входит в толщину изоляции. При наложении двухцветной электропроводящей бумаги толщина изоляционного слоя входит в толщину изоляции.

    Изолированные жилы многожильных кабелей должны быть скручены с заполнением промежутков между жилами.

    - Скрученные изолированные жилы многожильных кабелей с поясной изоляцией или экраном поверх изоляции должны иметь форму круга.

    - Заполнение промежутков между жилами должно быть выполнено жгутами, изготовленными из бумаги толщиной не более 0,08 мм.

    - Изолированные секторные жилы многожильных кабелей на напряжение 1 кВ могут быть скручены без заполнения.

    Изолированные жилы в отдельных металлических оболочках должны быть скручены с заполнением жгутами из пропитанной кабельной пряжи или штапелированной стеклопряжи. Допускается применение жгутов из прорезиненной ткани и пропитанной кабельной бумаги.

    - Сечение кабелей с отдельными металлическими оболочками на изолированных жилах должно иметь форму круга; допускается для кабелей с ленточной броней сечение в форме треугольника.

    Изолированные жилы многожильных кабелей должны иметь отличительную расцветку или обозначение цифрами.

    - Маркировка расцветкой должна быть устойчивой, нестираемой и различимой. Маркировка должна производиться при помощи цветных лент на жилах или лент натурального цвета с полосками, отличающимися друг от друга по цвету.

    - Маркировка цифрами производится печатанием или тиснением и должна быть отчетливой. Цвет цифр при маркировке печатанием должен отличаться от цвета изоляции жилы. Цифры должны иметь одинаковый цвет.

    - При цифровом обозначении на поверхности изоляции или верхней ленте первой жилы должна быть цифра 1, второй жилы - 2, третьей жилы - 3, четвертой жилы - 4.

    - При этом номеру 1 соответствует белая или желтая, номеру 2 - синяя или зеленая, номеру 3 - красная или малиновая, номеру 4 - коричневая или черная расцветка.

    - Изоляция жилы меньшего сечения (нулевой) может быть любого цвета и может не иметь цифрового обозначения.

    - При обозначении изолированных жил цифрами расстояние между ними не должно быть более 35 мм.

    Поверх скрученных изолированных жил многожильных кабелей должна быть наложена поясная изоляция номинальной толщиной в соответствии с табл. 7.

    Под оболочкой кабеля на поверхности изоляции или под поясной изоляцией на специальной ленте не более чем через каждые 300 мм должны быть четко нанесены опознавательный индекс завода-изготовителя и год выпуска кабеля.

    - В кабелях с диаметром под оболочкой менее 20 мм допускается применение цветной отличительной нити.

    - Лента должна быть изготовлена из бумаги натурального цвета.

    - Отсутствие ленты по длине кабеля более 1 м не допускается. Ширина ленты - не менее 10 мм. Высота шифра - не менее 6 мм.


    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: