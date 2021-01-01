Силовой кабель с полимерной изоляцией – используется в транспортировке и распределении электроэнергии в устройствах стационарного типа. Напряжение при этом должно быть в границах от 0,66 до 330 кВ, а частота не должна быть выше показателя в 100 Гц. Область применения – крупные промышленные, коммунальные и торговые предприятия для подсоединения электрических приборов к сети. Заказать изделия с полимерной изоляцией можно по выгодной цене на сайте Кабель.Онлайн



В ассортименте нашего сайта представлено несколько видов силового кабеля с полимерной изоляцией, включая:



• Резиновые – применяются для стационарной установки в электрических сетях с параметрами, не превышающими 10 кВ. Применяется в прокладывании электромагистралей с большой разницей в высоте уровней. К преимуществам стоит отнести низкий процент впитывания влаги – около 0,33% и хорошую гибкость.

• ПВХ – используются для постоянного размещения в сетях с напряжением от 0,66 до 6 кВ. Данный тип защиты кабеля хорошо сопротивляется погодным условиям, солнечному свету и воде.

• ПЭТ (из сшитого полиэтилена) – используются для разного напряжения – от 6 до 330 кВ, площадь сечения от 35 до 200 мм.



Цена на силовой кабель с полимерной изоляцией варьируется в зависимости от вида и толщины.