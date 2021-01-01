Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на 6-35 кВ

Сшивание полиэтилена в международной классификации XLPE— это эффект, возникающий при вулканизации резины. Для таких материалов, как XLPE, процесс сшивания часто называют «вулканизацией» или «отверждением». Небольшие количества химических добавок к полимеру позволяют молекулярным цепям сшиваться в решетчатое образование путем соответствующей обработки после экструзии. Применение такая технология нашла в изоляции силовых кабелей.



Эффект сшивания заключается в том, что он препятствует движению молекул относительно друг друга под воздействием тепла, и это дает улучшенную стабильность при повышенных температурах по сравнению с термопластичными материалами. Это допускает более высокие рабочие температуры, как для нормальной нагрузки, так и в условиях короткого замыкания, так что кабель из сшитого полиэтилена имеет более высокий номинальный ток, чем его эквивалентный аналог из ПВХ.



Области использования силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с алюминиевыми токопроводящими жилами — электропередающие системы распределения электроэнергии в установках стационарного типа с рабочими напряжением 6 -35 кВ с частотой тока 50 Гц для электросетей с заземленной и изолированной нейтралью.



АПвВ 10 кВ – это силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на 6-35 кВ выпускается в модификации нг(B)-LS. Для оболочки с пониженной горючестью, с категорией пожароопасности –«В» и пониженным дымо- и газовыделением - low smoke. Изделия LS имеет выше цену.



Для того чтобы правильно купить кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (с СПЭ изоляцией) нужно знать расшифровку аббревиатуры:



• А - алюминиевая многопроволочная токопроводящая жила, 2-го класса гибкости.

• Пв — сшитый полиэтилен для изоляции;

• В- поливинилхлоридный пластикат для оболочки;

• В- стальные ленты для брони

• Рабочее напряжение - 10кВ.



Цена за метр силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена зависит от технической характеристики кабельного изделия (данные на примере маркировки АПвВ 10):



• Классификация по пожарной безопасности — НПБ 248-9701.7.2.3 ;

• предельный нагрев токопроводящих жил — до 90 C, при перегрузке до 250 C ;

• окружающая температура воздуха — от -50 до +50 С;

• наименьший радиус изгиба — 12 Х Д наружных;

• товарная длина устанавливается при заказе;

• безаварийная работа — не менее 30 лет.



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