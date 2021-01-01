Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на 6-35 кВ
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Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на 6-35 кВ
Сшивание полиэтилена в международной классификации XLPE— это эффект, возникающий при вулканизации резины. Для таких материалов, как XLPE, процесс сшивания часто называют «вулканизацией» или «отверждением». Небольшие количества химических добавок к полимеру позволяют молекулярным цепям сшиваться в решетчатое образование путем соответствующей обработки после экструзии. Применение такая технология нашла в изоляции силовых кабелей.
Эффект сшивания заключается в том, что он препятствует движению молекул относительно друг друга под воздействием тепла, и это дает улучшенную стабильность при повышенных температурах по сравнению с термопластичными материалами. Это допускает более высокие рабочие температуры, как для нормальной нагрузки, так и в условиях короткого замыкания, так что кабель из сшитого полиэтилена имеет более высокий номинальный ток, чем его эквивалентный аналог из ПВХ.
Области использования силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с алюминиевыми токопроводящими жилами — электропередающие системы распределения электроэнергии в установках стационарного типа с рабочими напряжением 6 -35 кВ с частотой тока 50 Гц для электросетей с заземленной и изолированной нейтралью.
АПвВ 10 кВ – это силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на 6-35 кВ выпускается в модификации нг(B)-LS. Для оболочки с пониженной горючестью, с категорией пожароопасности –«В» и пониженным дымо- и газовыделением - low smoke. Изделия LS имеет выше цену.
Для того чтобы правильно купить кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (с СПЭ изоляцией) нужно знать расшифровку аббревиатуры:
• А - алюминиевая многопроволочная токопроводящая жила, 2-го класса гибкости.
• Пв — сшитый полиэтилен для изоляции;
• В- поливинилхлоридный пластикат для оболочки;
• В- стальные ленты для брони
• Рабочее напряжение - 10кВ.
Цена за метр силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена зависит от технической характеристики кабельного изделия (данные на примере маркировки АПвВ 10):
• Классификация по пожарной безопасности — НПБ 248-9701.7.2.3 ;
• предельный нагрев токопроводящих жил — до 90 C, при перегрузке до 250 C ;
• окружающая температура воздуха — от -50 до +50 С;
• наименьший радиус изгиба — 12 Х Д наружных;
• товарная длина устанавливается при заказе;
• безаварийная работа — не менее 30 лет.
Узнать цену, массу кабеля в бухте, условия поставки и транспортную логистику АПвВ 10 кВ можно на сайте Кабель.Онлайн
Эффект сшивания заключается в том, что он препятствует движению молекул относительно друг друга под воздействием тепла, и это дает улучшенную стабильность при повышенных температурах по сравнению с термопластичными материалами. Это допускает более высокие рабочие температуры, как для нормальной нагрузки, так и в условиях короткого замыкания, так что кабель из сшитого полиэтилена имеет более высокий номинальный ток, чем его эквивалентный аналог из ПВХ.
Области использования силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с алюминиевыми токопроводящими жилами — электропередающие системы распределения электроэнергии в установках стационарного типа с рабочими напряжением 6 -35 кВ с частотой тока 50 Гц для электросетей с заземленной и изолированной нейтралью.
АПвВ 10 кВ – это силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на 6-35 кВ выпускается в модификации нг(B)-LS. Для оболочки с пониженной горючестью, с категорией пожароопасности –«В» и пониженным дымо- и газовыделением - low smoke. Изделия LS имеет выше цену.
Для того чтобы правильно купить кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (с СПЭ изоляцией) нужно знать расшифровку аббревиатуры:
• А - алюминиевая многопроволочная токопроводящая жила, 2-го класса гибкости.
• Пв — сшитый полиэтилен для изоляции;
• В- поливинилхлоридный пластикат для оболочки;
• В- стальные ленты для брони
• Рабочее напряжение - 10кВ.
Цена за метр силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена зависит от технической характеристики кабельного изделия (данные на примере маркировки АПвВ 10):
• Классификация по пожарной безопасности — НПБ 248-9701.7.2.3 ;
• предельный нагрев токопроводящих жил — до 90 C, при перегрузке до 250 C ;
• окружающая температура воздуха — от -50 до +50 С;
• наименьший радиус изгиба — 12 Х Д наружных;
• товарная длина устанавливается при заказе;
• безаварийная работа — не менее 30 лет.
Узнать цену, массу кабеля в бухте, условия поставки и транспортную логистику АПвВ 10 кВ можно на сайте Кабель.Онлайн
Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: