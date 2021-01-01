Силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена до 6 кВ
АПвБбШв - 0,66кВ АПвБбШв - 1кВ АПвБбШв - 3кВ АПвБбШв - 6кВ АПвБбШнг(A)-LS - 1кВ АПвБбШп - 1кВ АПвБбШп(г) - 1кВ АПвБШв - 0,66кВ АПвБШв - 1кВ АПвБШвнг(A)-LS - 0,66кВ АПвБШвнг(A)-LS - 1кВ АПвБШвнг(A)-LS-ХЛ - 0,66кВ АПвБШвнг(A)-LS-ХЛ - 1кВ АПвБШвнг(A)-ХЛ - 0,66кВ АПвБШвнг(A)-ХЛ - 1кВ АПвБШвнг(B) - 0,66кВ АПвБШвнг(B) - 1кВ АПвБШп - 0,66кВ АПвБШп - 1кВ АПвВГ - 0,66кВ АПвВГ - 1кВ АПвВГ-П - 0,66кВ АПвВГ-П - 1кВ АПвВГнг(A) - 0,66кВ АПвВГнг(A) - 1кВ АПвВГЭ - 0,66кВ АПвВГЭ - 1кВ АПвВГЭнг(A) - 0,66кВ АПвВГЭнг(A) - 1кВ АПвВнг(A)-LS - 1кВ АПвзБбШп - 1кВ ПвБбШв - 0,66кВ ПвБбШв - 1кВ ПвБбШв - 3кВ ПвБбШв - 6кВ ПвБбШнг(A)-LS - 1кВ ПвБбШп - 1кВ ПвБбШп(г) - 1кВ ПвБПнг(A)-FRHF - 0,66кВ ПвБПнг(A)-FRHF - 1кВ ПвБПнг(A)-HF - 0,66кВ ПвБПнг(A)-HF - 1кВ ПвБПнг(A)-HF - 6кВ ПвБШв - 0,66кВ ПвБШв - 1кВ ПвБШвнг(A)-LS - 0,66кВ ПвБШвнг(A)-LS - 1кВ ПвБШвнг(A)-LS-ХЛ - 0,66кВ ПвБШвнг(A)-LS-ХЛ - 1кВ ПвБШвнг(A)-ХЛ - 0,66кВ ПвБШвнг(A)-ХЛ - 1кВ ПвБШвнг(B) - 0,66кВ ПвБШвнг(B) - 1кВ ПвБШп - 0,66кВ ПвБШп - 1кВ ПвВГ - 0,66кВ ПвВГ - 1кВ ПвВГ-П - 0,66кВ ПвВГ-П - 1кВ ПвВГнг(A) - 0,66кВ ПвВГнг(A) - 1кВ ПвВГнг(A)-FRLS - 0,66кВ ПвВГнг(A)-FRLS - 1кВ ПвВГнг(A)-LS - 0,66кВ ПвВГнг(A)-LS - 1кВ ПвВГЭ - 0,66кВ ПвВГЭ - 1кВ ПвВГЭнг(A) - 0,66кВ ПвВГЭнг(A) - 1кВ ПвВнг(A)-LS - 1кВ ПвзБбШп - 1кВ ПвПГнг(A)-FRHF - 1кВ ПвПГнг(A)-HF - 0,66кВ ПвПГнг(A)-HF - 1кВ ПвПГЭнг(A)-FRHF - 1кВ
Компания предлагает купить по доступной стоимости силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) до 6 кВ. У таких изделий нет ограничений относительно разности уровней электрокабельной трассы.
Улучшенные возможности для прокладки кабеля
Выполнять установку СПЭ-кабелей гораздо проще, так как они обладают меньшим весом, радиусом изгиба, диаметром и у них отсутствует утяжеленная оболочка из алюминия или свинца.
В устройстве СПЭ-кабелей нет жидких элементов, что способствует уменьшению времени монтажа и снижению его цены.
Возможна прокладка силового изделия при отрицательных температурных режимах (до минус двадцати градусов) без предварительного подогрева благодаря применению изоляционных полимерных спецматериалов.
Важные преимущества кабелей силовых с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) до 6 кВ.
Главная отличительная черта кабелей - принципиально новый изоляционный материал - сшитый полиэтилен, выгодно отличающийся по сравнению с термопластичным. Такая изоляция сохраняет свою форму, механические и электрические показатели даже при температуре 130 градусов.
По сравнению с БПИ-кабелями (бумажно пропитанной изоляцией) пропускные возможности СПЭ-изделия больше в 1.2-1.3 раза.
кабели считаются высокоэкологичной продукцией, так как у них в случае повреждения не протекает масло, соответственно они не могут загрязнять окружающую среду. При этом их удельная повреждаемость в десять раз ниже, чем у БПИ-аналогов.
Заказать такую продукцию выгодно, поскольку период эксплуатации силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена до 6 кВ. составляет больше пятидесяти лет.
Улучшенные возможности для прокладки кабеля
Выполнять установку СПЭ-кабелей гораздо проще, так как они обладают меньшим весом, радиусом изгиба, диаметром и у них отсутствует утяжеленная оболочка из алюминия или свинца.
В устройстве СПЭ-кабелей нет жидких элементов, что способствует уменьшению времени монтажа и снижению его цены.
Возможна прокладка силового изделия при отрицательных температурных режимах (до минус двадцати градусов) без предварительного подогрева благодаря применению изоляционных полимерных спецматериалов.
Важные преимущества кабелей силовых с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) до 6 кВ.
Главная отличительная черта кабелей - принципиально новый изоляционный материал - сшитый полиэтилен, выгодно отличающийся по сравнению с термопластичным. Такая изоляция сохраняет свою форму, механические и электрические показатели даже при температуре 130 градусов.
По сравнению с БПИ-кабелями (бумажно пропитанной изоляцией) пропускные возможности СПЭ-изделия больше в 1.2-1.3 раза.
кабели считаются высокоэкологичной продукцией, так как у них в случае повреждения не протекает масло, соответственно они не могут загрязнять окружающую среду. При этом их удельная повреждаемость в десять раз ниже, чем у БПИ-аналогов.
Заказать такую продукцию выгодно, поскольку период эксплуатации силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена до 6 кВ. составляет больше пятидесяти лет.
Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: