Компания предлагает купить по доступной стоимости силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) до 6 кВ. У таких изделий нет ограничений относительно разности уровней электрокабельной трассы.



Улучшенные возможности для прокладки кабеля



Выполнять установку СПЭ-кабелей гораздо проще, так как они обладают меньшим весом, радиусом изгиба, диаметром и у них отсутствует утяжеленная оболочка из алюминия или свинца.

В устройстве СПЭ-кабелей нет жидких элементов, что способствует уменьшению времени монтажа и снижению его цены.

Возможна прокладка силового изделия при отрицательных температурных режимах (до минус двадцати градусов) без предварительного подогрева благодаря применению изоляционных полимерных спецматериалов.



Важные преимущества кабелей силовых с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) до 6 кВ.



Главная отличительная черта кабелей - принципиально новый изоляционный материал - сшитый полиэтилен, выгодно отличающийся по сравнению с термопластичным. Такая изоляция сохраняет свою форму, механические и электрические показатели даже при температуре 130 градусов.

По сравнению с БПИ-кабелями (бумажно пропитанной изоляцией) пропускные возможности СПЭ-изделия больше в 1.2-1.3 раза.

кабели считаются высокоэкологичной продукцией, так как у них в случае повреждения не протекает масло, соответственно они не могут загрязнять окружающую среду. При этом их удельная повреждаемость в десять раз ниже, чем у БПИ-аналогов.



Заказать такую продукцию выгодно, поскольку период эксплуатации силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена до 6 кВ. составляет больше пятидесяти лет.