Силовой кабель с поливинилхлоридной изоляцией

Поливинилхлорид ПВХ стал широко применяться при производстве электрических кабелей для изоляции, прокладки и обшивки с 1950-х годов. ПВХ является экономически эффективным, обладает отличными свойствами медленного старения, срок службы превышает 30 лет. Именно поэтому настолько широко стали применяться силовые кабели с поливинилхлоридной изоляцией.



Поливинилхлорид считается одним наиболее универсальным термопластом. Хотя ПВХ по своей природе является твердым и жестким материала его свойства легко можно модифицировать пластификаторами, стабилизаторами и различными другими ингредиентами, и наполнителями, которые помогают получить улучшенные характеристики проводных изделий.



Области применения силовых кабелей с ПВХ-изоляцией — передающие и распределительные электросистемы стационарного типа с рабочим параметрами переменного тока - 6 кВ с частотой тока 50 Гц. В кабельной конструкции промежуточная оболочка выполнена из ПВХ- пластиката, а поясная изоляция — из полимерных лент.



Силовой кабель с поливинилхлоридной изоляцией АВБбШв выпускается в модификации нг/LS с пониженной горючести и с пониженным дымо- газовыделением, от чего будет зависеть цена изделия, при этом «LS» - имеет выше цену.



Профессионально купить кабель с ПВХ изоляцией можно, если правильно расшифровать маркировку:



• А – алюминиевая многопроволочная токопроводящая жила, 2-го класса гибкости.

• В - поливинилхлоридный пластиката для изоляции.

• Бб – стальные ленты для брони, без подушки.

• Шв - защитная оболочка в виде ПВХ-шлага.

• Рабочее напряжение - 6кВ.



Цена за метр кабеля с ПВХ изоляцией зависит от спроса на рынке и характеристик марки. Характеристики силового кабеля с изоляцией из ПВХ можно рассмотреть на примере кабеля АВБбШв:



• Классификация по пожарной безопасности - O1.8.2.5.4;

• предельный нагрев жил - до 85 C, при перегрузке до 160 C З;

• допустимая температура воздуха в диапазоне от -45 до +45 С;

• сопротивление ПВХ-изоляции при Т 20 С - более 10 МОм/км;

• наименьший радиус изгиба - 7,5 Х Д наружного;

• товарная длина - 300 м;

• период службы не менее 30 лет.



Узнать цену силового кабеля с поливинилхлоридной изоляцией можно в интернете, обратившись на сайт Кабель.Онлайн. В справочных данных также указана масса бухты и ее внешние размеры и место отправки. Эти данные понадобятся покупателю, чтобы правильно организовать логистику передвижения груза.