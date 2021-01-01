Силовой кабель с поливинилхлоридной изоляцией
NYM АВБбШв - 0,66кВ АВБбШв - 1кВ АВБбШв - 3кВ АВБбШв - 6кВ АВБбШвнг-LS - 0,66кВ АВБбШвнг-LS - 1кВ АВБбШнг - 0,66кВ АВБбШнг - 1кВ АВБбШнг - 3кВ АВБбШнг - 6кВ АВБШв - 0,66кВ АВБШв - 1кВ АВБШв - 3кВ АВБШвнг(A) - 0,66кВ АВБШвнг(A) - 1кВ АВБШвнг(A) - 3кВ АВБШвнг(A)-LS - 0,66кВ АВБШвнг(A)-LS - 1кВ АВБШвнг(A)-LS-ХЛ - 0,66кВ АВБШвнг(A)-LS-ХЛ - 1кВ АВБШвнг(A)-ХЛ - 0,66кВ АВБШвнг(A)-ХЛ - 1кВ АВВГ - 0,66кВ АВВГ - 1кВ АВВГ - 3кВ АВВГ - 6кВ АВВГ-П - 0,66кВ АВВГ-П - 1кВ АВВГз - 0,66кВ АВВГз - 1кВ АВВГнг - 0,66кВ АВВГнг - 1кВ АВВГнг-LS - 0,66кВ АВВГнг-LS - 1кВ АВВГнг-LS-П - 0,66кВ АВВГнг-LS-П - 1кВ АВВГнг-П - 0,66кВ АВВГнг-П - 1кВ АВВГнг(A) - 0,66кВ АВВГнг(A) - 1кВ АВВГнг(A)-LS - 0,66кВ АВВГнг(A)-LS - 1кВ АВВГнг(A)-LS-П - 0,66кВ АВВГнг(A)-LS-П - 1кВ АВВГнг(A)-LS-ХЛ - 0,66кВ АВВГнг(A)-LS-ХЛ - 1кВ АВВГнг(A)-LSLTx - 0,66кВ АВВГнг(A)-LSLTx - 1кВ АВВГнг(A)-П - 0,66кВ АВВГнг(A)-П - 1кВ АВВГнг(A)-ХЛ - 0,66кВ АВВГнг(A)-ХЛ - 1кВ АВВГЭ - 0,66кВ АВВГЭ - 1кВ АВВГЭнг(A) - 0,66кВ АВВГЭнг(A) - 1кВ АВВГЭнг(A)-LS-ХЛ - 0,66кВ АВВГЭнг(A)-LS-ХЛ - 1кВ АВВГЭнг(A)-ХЛ - 0,66кВ АВВГЭнг(A)-ХЛ - 1кВ ВБбШв - 0,66кВ ВБбШв - 1кВ ВБбШв - 3кВ ВБбШв - 6кВ ВБбШвнг - 0,66кВ ВБбШвнг - 1кВ ВБбШвнг-LS - 0,66кВ ВБбШвнг-LS - 1кВ ВБбШвнг-ХЛ - 0,66кВ ВБбШвнг-ХЛ - 1кВ ВБбШнг - 0,66кВ ВБбШнг - 1кВ ВБбШнг - 3кВ ВБбШнг - 6кВ ВБШв - 0,66кВ ВБШв - 1кВ ВБШв - 3кВ ВБШвнг(A) - 0,66кВ ВБШвнг(A) - 1кВ ВБШвнг(A) - 3кВ ВБШвнг(A)-FRLS - 0,66кВ ВБШвнг(A)-FRLS - 1кВ ВБШвнг(A)-LS - 0,66кВ ВБШвнг(A)-LS - 1кВ ВБШвнг(A)-LS-ХЛ - 0,66кВ ВБШвнг(A)-LS-ХЛ - 1кВ ВБШвнг(A)-ХЛ - 0,66кВ ВБШвнг(A)-ХЛ - 1кВ ВВГ - 0,66кВ ВВГ - 1кВ ВВГ - 3кВ ВВГ - 6кВ ВВГ-П - 0,66кВ ВВГ-П - 1кВ ВВГз - 0,66кВ ВВГз - 1кВ ВВГзнг - 0,66кВ ВВГзнг - 1кВ ВВГнг - 0,66кВ ВВГнг - 1кВ ВВГнг-LS - 0,66кВ ВВГнг-LS - 1кВ ВВГнг-LS-П - 0,66кВ ВВГнг-LS-П - 1кВ ВВГнг-П - 0,66кВ ВВГнг-П - 1кВ ВВГнг-ХЛ - 0,66кВ ВВГнг-ХЛ - 1кВ ВВГнг(A) - 0,66кВ ВВГнг(A) - 1кВ ВВГнг(A)-FRLS - 0,66кВ ВВГнг(A)-FRLS - 1кВ ВВГнг(A)-FRLSLTx - 0,66кВ ВВГнг(A)-FRLSLTx - 1кВ ВВГнг(A)-LS - 0,66кВ ВВГнг(A)-LS - 1кВ ВВГнг(A)-LS-П - 0,66кВ ВВГнг(A)-LS-П - 1кВ ВВГнг(A)-LS-ХЛ - 0,66кВ ВВГнг(A)-LS-ХЛ - 1кВ ВВГнг(A)-LSLTx - 0,66кВ ВВГнг(A)-LSLTx - 1кВ ВВГнг(A)-LSLTx-П - 0,66кВ ВВГнг(A)-LSLTx-П - 1кВ ВВГнг(A)-П - 0,66кВ ВВГнг(A)-П - 1кВ ВВГнг(A)-ХЛ - 0,66кВ ВВГнг(A)-ХЛ - 1кВ ВВГЭ - 0,66кВ ВВГЭ - 1кВ ВВГЭнг(A) - 0,66кВ ВВГЭнг(A) - 1кВ ВВГЭнг(A)-FRLS - 0,66кВ ВВГЭнг(A)-FRLS - 1кВ ВВГЭнг(A)-FRLSLTx - 0,66кВ ВВГЭнг(A)-FRLSLTx - 1кВ ВВГЭнг(A)-LS - 0,66кВ ВВГЭнг(A)-LS - 1кВ ВВГЭнг(A)-LS-ХЛ - 0,66кВ ВВГЭнг(A)-LS-ХЛ - 1кВ ВВГЭнг(A)-LSLTx - 0,66кВ ВВГЭнг(A)-LSLTx - 1кВ ВВГЭнг(A)-ХЛ - 0,66кВ ВВГЭнг(A)-ХЛ - 1кВ
Силовой кабель с поливинилхлоридной изоляцией
Поливинилхлорид ПВХ стал широко применяться при производстве электрических кабелей для изоляции, прокладки и обшивки с 1950-х годов. ПВХ является экономически эффективным, обладает отличными свойствами медленного старения, срок службы превышает 30 лет. Именно поэтому настолько широко стали применяться силовые кабели с поливинилхлоридной изоляцией.
Поливинилхлорид считается одним наиболее универсальным термопластом. Хотя ПВХ по своей природе является твердым и жестким материала его свойства легко можно модифицировать пластификаторами, стабилизаторами и различными другими ингредиентами, и наполнителями, которые помогают получить улучшенные характеристики проводных изделий.
Области применения силовых кабелей с ПВХ-изоляцией — передающие и распределительные электросистемы стационарного типа с рабочим параметрами переменного тока - 6 кВ с частотой тока 50 Гц. В кабельной конструкции промежуточная оболочка выполнена из ПВХ- пластиката, а поясная изоляция — из полимерных лент.
Силовой кабель с поливинилхлоридной изоляцией АВБбШв выпускается в модификации нг/LS с пониженной горючести и с пониженным дымо- газовыделением, от чего будет зависеть цена изделия, при этом «LS» - имеет выше цену.
Профессионально купить кабель с ПВХ изоляцией можно, если правильно расшифровать маркировку:
• А – алюминиевая многопроволочная токопроводящая жила, 2-го класса гибкости.
• В - поливинилхлоридный пластиката для изоляции.
• Бб – стальные ленты для брони, без подушки.
• Шв - защитная оболочка в виде ПВХ-шлага.
• Рабочее напряжение - 6кВ.
Цена за метр кабеля с ПВХ изоляцией зависит от спроса на рынке и характеристик марки. Характеристики силового кабеля с изоляцией из ПВХ можно рассмотреть на примере кабеля АВБбШв:
• Классификация по пожарной безопасности - O1.8.2.5.4;
• предельный нагрев жил - до 85 C, при перегрузке до 160 C З;
• допустимая температура воздуха в диапазоне от -45 до +45 С;
• сопротивление ПВХ-изоляции при Т 20 С - более 10 МОм/км;
• наименьший радиус изгиба - 7,5 Х Д наружного;
• товарная длина - 300 м;
• период службы не менее 30 лет.
Узнать цену силового кабеля с поливинилхлоридной изоляцией можно в интернете, обратившись на сайт Кабель.Онлайн. В справочных данных также указана масса бухты и ее внешние размеры и место отправки. Эти данные понадобятся покупателю, чтобы правильно организовать логистику передвижения груза.
Поливинилхлорид считается одним наиболее универсальным термопластом. Хотя ПВХ по своей природе является твердым и жестким материала его свойства легко можно модифицировать пластификаторами, стабилизаторами и различными другими ингредиентами, и наполнителями, которые помогают получить улучшенные характеристики проводных изделий.
Области применения силовых кабелей с ПВХ-изоляцией — передающие и распределительные электросистемы стационарного типа с рабочим параметрами переменного тока - 6 кВ с частотой тока 50 Гц. В кабельной конструкции промежуточная оболочка выполнена из ПВХ- пластиката, а поясная изоляция — из полимерных лент.
Силовой кабель с поливинилхлоридной изоляцией АВБбШв выпускается в модификации нг/LS с пониженной горючести и с пониженным дымо- газовыделением, от чего будет зависеть цена изделия, при этом «LS» - имеет выше цену.
Профессионально купить кабель с ПВХ изоляцией можно, если правильно расшифровать маркировку:
• А – алюминиевая многопроволочная токопроводящая жила, 2-го класса гибкости.
• В - поливинилхлоридный пластиката для изоляции.
• Бб – стальные ленты для брони, без подушки.
• Шв - защитная оболочка в виде ПВХ-шлага.
• Рабочее напряжение - 6кВ.
Цена за метр кабеля с ПВХ изоляцией зависит от спроса на рынке и характеристик марки. Характеристики силового кабеля с изоляцией из ПВХ можно рассмотреть на примере кабеля АВБбШв:
• Классификация по пожарной безопасности - O1.8.2.5.4;
• предельный нагрев жил - до 85 C, при перегрузке до 160 C З;
• допустимая температура воздуха в диапазоне от -45 до +45 С;
• сопротивление ПВХ-изоляции при Т 20 С - более 10 МОм/км;
• наименьший радиус изгиба - 7,5 Х Д наружного;
• товарная длина - 300 м;
• период службы не менее 30 лет.
Узнать цену силового кабеля с поливинилхлоридной изоляцией можно в интернете, обратившись на сайт Кабель.Онлайн. В справочных данных также указана масса бухты и ее внешние размеры и место отправки. Эти данные понадобятся покупателю, чтобы правильно организовать логистику передвижения груза.
Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: