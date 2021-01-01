Силовой кабель с резиновой изоляцией

Комбинация крепости и эластичности создает резиновые силовые кабельные изделия безупречными для оснащения электроэнергией переносного электрооборудования. Механическая нагрузка, которая возникает в передвигающейся установке, запрашивает производственные характеристики, чтобы линии были способны выдержать высочайшую степень изнашивания.



Подобные изделия предназначаются для противодействия экстремальным погодным условиям, масляным, силовым и тепловым воздействиям. Они производятся с применением таких сочетаний, как этиленпропиленовый каучук и хлорсульфонированный полиэтилен. Рассмотрим область применения и характеристики наиболее популярного силового кабеля с резиновой изоляцией:



АВРБ – это силовой кабель в резиновой изоляции на 0.66 кВ с частотой тока 50 Гц. Конструкция кабельного изделия может быть исполнена в модификации «Г» без наружного покрова и «Гз» - без наружного покрова с заполнением. Кабель имеет броню из 2-х стальных лент и битумное покрытие, для защиты витков от залипания.



Чтобы профессионально купить силовой кабель потребуется расшифровать его маркировку:



• А – алюминиевая токопроводящая жила;

• В - поливинилхлоридный пластиката для оболочки марки О-40;

• Р- изоляция РТИ-1 из резины;

• рабочее напряжение - 0.66 кВ.



Такие гибкие резиновые кабельные изделия могут применяться для обширного спектра приложений, в том числе передвижные источники тока, тяжелое электрооборудование, погружные насосы, сварочные кабеля и подвижные схемы электрификации стройплощадок.



Цена за метр силового кабеля с резиновой изоляцией будет зависеть от его технических параметров (на примере кабеля АВРБ):



• Предельный нагрев токопроводящих жил — до 70 C, при перегрузке до 200 C;

• окружающая температура воздуха — от -50 до +50 С;

• наименьший радиус изгиба одножильного кабеля — 10 Х Д наружного, многожильного -7.5 Х Д наружного;

• товарная длина — 125 м;

• безаварийная служба — не менее 30 лет.



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