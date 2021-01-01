Судовые кабели — особая подкатегория проводниковой продукции. Применяются изделия на судах речного и морского флота, а также на плавучих и береговых сооружениях. К качеству кабелей, применяемых на судах, предъявляются особые требования. Надежная изоляция и многослойная защита — вот основные отличительные особенности такой продукции.



Кроме этого судовые кабели, по сравнению с обычными, имеют следующие преимущества:

• Повышенная прочность.

• Небольшой вес.

• Гибкость.

• Огнестойкость.



Отличное решение



Судовой кабель востребован и в других отраслях - в промышленности и строительстве, везде, где необходима надежность и долговечность. Он не подвержен разрушительному влиянию пресной и морской воды, соляного тумана, масел и других технических жидкостей.



Как выбрать



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