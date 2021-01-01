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    Судовой кабель

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля
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    Судовые кабели — особая подкатегория проводниковой продукции. Применяются изделия на судах речного и морского флота, а также на плавучих и береговых сооружениях. К качеству кабелей, применяемых на судах, предъявляются особые требования. Надежная изоляция и многослойная защита — вот основные отличительные особенности такой продукции.

    Кроме этого судовые кабели, по сравнению с обычными, имеют следующие преимущества:
    • Повышенная прочность.
    • Небольшой вес.
    • Гибкость.
    • Огнестойкость.

    Отличное решение

    Судовой кабель востребован и в других отраслях - в промышленности и строительстве, везде, где необходима надежность и долговечность. Он не подвержен разрушительному влиянию пресной и морской воды, соляного тумана, масел и других технических жидкостей.

    Как выбрать
      
    Выбрать и купить судовой кабель можно на интернет сайте Кабель.Онлайн по его марке, типу (силовой, контрольный или связевой), изоляции, количеству жил их сечению. Стоимость судовых проводов здесь на порядок ниже, чем у конкурентов. Наш каталог включает широкий ассортимент, цены являются приемлемыми.
    Если у клиента возникнут вопросы, то он может задать их в онлайн режиме на сайте или по телефону.

    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: