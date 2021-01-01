Состав и применение



Связной кабель состоит из большого количества жил, которые заключены в оболочку и изоляцию. Ключевые телефонные кабеля имеют жилы, которые производятся из меди или же алюминия. Они состоят из скрученных между собой жил, одного диаметра, имеющие собственную изоляцию.



Во время формирования экрана алюмополиэтиленовая лента, накладывается металлом вовнутрь. Толщина оболочки, может составить 1,2мм - 1,8мм и это будет зависеть от жил. По кабелю можно передавать частотные сигналы. Применяются телефонные и связные изделия в компьютерной сети, в программах радиовещания, на станциях связи.



Условия эксплуатации



Телефонный кабель, который имеет бумажную изоляцию, разрешается использовать при температуре среды от -50 до +50, а изделие в полиэтиленовой оболочке имеет возможность его применения при температуре от -40 до +50. Если стоит индекс "нг-LS", то он специализирован для закрытых помещений, в которых температуре от -30 до +50С.



Ассортимент нашего каталога



Товар, имеющий полиэтиленовое изолирование:



• без гидрофобного заполнителя, прослужит больше 20 лет;

• с заполнителем с гидрофобна больше 25 лет;

• станционный прослужит не меньше 15 лет;

• мало парные шахтные кабели прослужат больше 10 лет.



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