Условия использования и назначения



Кабель управления предназначается для цепи управления, в разном оборудовании с использованием напряжения от 127 до 1000 В. и при частоте до 1000 гц. Им пользуются в помещениях и в полевых критериях, с находящейся вокруг температурой от -50 до + 65С и с влажностью до 98%.



Монтаж кабеля управления разрешён при температуре не меньше 15 С. Изготавливается из медных жил, в резиновой ПВХ, ПЭ. Поверх скрученной и изолированной середины накалываться резиновое или ПВХ покрытие, или же оплетают оцинковкой или медной лучевой проволокой.



Конструкция



1. Изделия с резиновой изоляцией

• Покрыт резиной и имеет повышенную огнестойкость и холодостойкость;

• Имеет выборочные экранированные жили в холодоустойчивой резиновой оболочке.



2. Кабели с полиэтиленовой изоляцией

• Однопровлочнные жилы в поливинилхлоридном покрытии;

• Неэкранированные, и с экраном в резине;

• Неэкранированные, и с экраном в поливинилхлориде;

• Основной экран в поливинилхлоридной оболочке.



3. Имеющий изоляцию из поливинилхлоридного пластиката

• В оболочке из поливинилхлорида;

• Покрытие из поливинилхлорида, достаточно гибок, с основным экранном, имеет отдельные экранированные жилы.



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