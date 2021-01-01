Кабель управления
Условия использования и назначения
Кабель управления предназначается для цепи управления, в разном оборудовании с использованием напряжения от 127 до 1000 В. и при частоте до 1000 гц. Им пользуются в помещениях и в полевых критериях, с находящейся вокруг температурой от -50 до + 65С и с влажностью до 98%.
Монтаж кабеля управления разрешён при температуре не меньше 15 С. Изготавливается из медных жил, в резиновой ПВХ, ПЭ. Поверх скрученной и изолированной середины накалываться резиновое или ПВХ покрытие, или же оплетают оцинковкой или медной лучевой проволокой.
Конструкция
1. Изделия с резиновой изоляцией
• Покрыт резиной и имеет повышенную огнестойкость и холодостойкость;
• Имеет выборочные экранированные жили в холодоустойчивой резиновой оболочке.
2. Кабели с полиэтиленовой изоляцией
• Однопровлочнные жилы в поливинилхлоридном покрытии;
• Неэкранированные, и с экраном в резине;
• Неэкранированные, и с экраном в поливинилхлориде;
• Основной экран в поливинилхлоридной оболочке.
3. Имеющий изоляцию из поливинилхлоридного пластиката
• В оболочке из поливинилхлорида;
• Покрытие из поливинилхлорида, достаточно гибок, с основным экранном, имеет отдельные экранированные жилы.
Заказать любой товар не сложно
Мы предлагаем купить кабель управления по приемлемой цене. Широкий ассортимент каталога удовлетворит любого покупателя.
Кабель управления предназначается для цепи управления, в разном оборудовании с использованием напряжения от 127 до 1000 В. и при частоте до 1000 гц. Им пользуются в помещениях и в полевых критериях, с находящейся вокруг температурой от -50 до + 65С и с влажностью до 98%.
Монтаж кабеля управления разрешён при температуре не меньше 15 С. Изготавливается из медных жил, в резиновой ПВХ, ПЭ. Поверх скрученной и изолированной середины накалываться резиновое или ПВХ покрытие, или же оплетают оцинковкой или медной лучевой проволокой.
Конструкция
1. Изделия с резиновой изоляцией
• Покрыт резиной и имеет повышенную огнестойкость и холодостойкость;
• Имеет выборочные экранированные жили в холодоустойчивой резиновой оболочке.
2. Кабели с полиэтиленовой изоляцией
• Однопровлочнные жилы в поливинилхлоридном покрытии;
• Неэкранированные, и с экраном в резине;
• Неэкранированные, и с экраном в поливинилхлориде;
• Основной экран в поливинилхлоридной оболочке.
3. Имеющий изоляцию из поливинилхлоридного пластиката
• В оболочке из поливинилхлорида;
• Покрытие из поливинилхлорида, достаточно гибок, с основным экранном, имеет отдельные экранированные жилы.
Заказать любой товар не сложно
Мы предлагаем купить кабель управления по приемлемой цене. Широкий ассортимент каталога удовлетворит любого покупателя.
Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: