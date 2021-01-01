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    Кабель управления

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля
    КПВ КПВ-П КПВ-Пм КПВ-Пн КПВБ - 250В КУВ КУВЭ КУВЭВ КУДФРУ КУДФЭРУ КУПВ КУПВ-Н КУПВ-П КУПВ-Пм КУПВ-Пн КУПВ-С КУПР КУПР-П КУПР-Пм КУПР-Пн КУПсЭВ КУПсЭВ-П КУПсЭВ-Пн КУПЭВ КУПЭВ-К КУПЭВ-Н КУПЭВ-П КУПЭВ-Пм КУПЭВ-Пн КУПЭВ-С КУПЭР КУПЭР-П КУПЭР-Пн КУФЭВ
    Условия использования и назначения

    Кабель управления предназначается для цепи управления, в разном оборудовании с использованием напряжения от 127 до 1000 В. и при частоте до 1000 гц. Им пользуются в помещениях и в полевых критериях, с находящейся вокруг температурой от -50 до + 65С и с влажностью до 98%.

    Монтаж кабеля управления разрешён при температуре не меньше 15 С. Изготавливается из медных жил, в резиновой ПВХ, ПЭ. Поверх скрученной и изолированной середины накалываться резиновое или ПВХ покрытие, или же оплетают оцинковкой или медной лучевой проволокой.

    Конструкция

    1. Изделия с резиновой изоляцией
    • Покрыт резиной и имеет повышенную огнестойкость и холодостойкость;
    • Имеет выборочные экранированные жили в холодоустойчивой резиновой оболочке.

    2. Кабели с полиэтиленовой изоляцией
    • Однопровлочнные жилы в поливинилхлоридном покрытии;
    • Неэкранированные, и с экраном в резине;
    • Неэкранированные, и с экраном в поливинилхлориде;
    • Основной экран в поливинилхлоридной оболочке.

    3. Имеющий изоляцию из поливинилхлоридного пластиката
    • В оболочке из поливинилхлорида;
    • Покрытие из поливинилхлорида, достаточно гибок, с основным экранном, имеет отдельные экранированные жилы.

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    Мы предлагаем купить кабель управления по приемлемой цене. Широкий ассортимент каталога удовлетворит любого покупателя.

    Исходя из предназначения и специфики производства, кабеля различаются по ряду параметров: