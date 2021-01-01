Кабель АКВВГ-ХЛ 7х10
ГОСТ 1508-78
Расшифровка кабеля АКВВГ-ХЛ 7х10
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
Это бесплатно!
Производители маркировки АКВВГ-ХЛ 7х10
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
АО «Самарская кабельная компания»
АО «Самарская кабельная компания» Самара
ООО «Томсккабель»
ООО «Томсккабель» Томск
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино