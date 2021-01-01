Кабель АКВВГЭ-ХЛ 4х4,0
ГОСТ 1508-78
Расшифровка кабеля АКВВГЭ-ХЛ 4х4,0
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Производители маркировки АКВВГЭ-ХЛ 4х4,0
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
АО «Самарская кабельная компания»
АО «Самарская кабельная компания» Самара
АО «Сибкабель»
АО «Сибкабель» Томск
ООО «Томсккабель»
ООО «Томсккабель» Томск
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино