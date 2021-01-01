    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики

    Кабель АКВВГЭ-ХЛ 5х2,5

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 1508-78

    Расшифровка кабеля АКВВГЭ-ХЛ 5х2,5

    Информация по кабелю появится в ближайшее время

    Разместить заказ

    Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
    Это бесплатно!

    Производители маркировки АКВВГЭ-ХЛ 5х2,5

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Завод Агрокабель»
    ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
    АО «Самарская кабельная компания»
    АО «Самарская кабельная компания» Самара
    АО «Сибкабель»
    АО «Сибкабель» Томск
    ООО «Томсккабель»
    ООО «Томсккабель» Томск
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино
    Показать все