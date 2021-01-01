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Кабель АКВВГЭнг(A)-LS
Кабель АКВВГЭнг(A)-LS
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля АКВВГЭнг(A)-LS
АКВВГЭнг(A)-LS 4х10
АКВВГЭнг(A)-LS 5х4,0
АКВВГЭнг(A)-LS 5х6,0
АКВВГЭнг(A)-LS 7х6,0
АКВВГЭнг(A)-LS 10х6,0
АКВВГЭнг(A)-LS 27х2,5
АКВВГЭнг(A)-LS 37х2,5