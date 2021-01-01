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Кабель АКВВГЭнг-LS
Кабель АКВВГЭнг-LS
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля АКВВГЭнг-LS
АКВВГЭнг(A)-LS 4х2,5
АКВВГЭнг(A)-LS 4х4,0
АКВВГЭнг(A)-LS 4х6,0
АКВВГЭнг(A)-LS 5х2,5
АКВВГЭнг(A)-LS 7х2,5
АКВВГЭнг(A)-LS 7х4,0
АКВВГЭнг(A)-LS 7х10
АКВВГЭнг(A)-LS 10х2,5
АКВВГЭнг(A)-LS 10х4,0
АКВВГЭнг(A)-LS 14х2,5
АКВВГЭнг(A)-LS 19х2,5