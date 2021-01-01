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Кабель АКВВГнг(A)-LS
Кабель АКВВГнг(A)-LS
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля АКВВГнг(A)-LS
АКВВГнг(A)-LS 5х4,0
АКВВГнг(A)-LS 5х6,0
АКВВГнг(A)-LS 5х10
АКВВГнг(A)-LS 7х6,0
АКВВГнг(A)-LS 14х4,0
АКВВГнг(A)-LS 14х6,0
АКВВГнг(A)-LS 19х4,0
АКВВГнг(A)-LS 19х6,0
АКВВГнг(A)-LS 27х4,0