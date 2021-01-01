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Кабель АКВВГз-ХЛ
Кабель АКВВГз-ХЛ
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ГОСТ 1508-78
Расшифровка кабеля АКВВГз-ХЛ
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля АКВВГз-ХЛ
АКВВГз-ХЛ 4х2,5
АКВВГз-ХЛ 4х4,0
АКВВГз-ХЛ 4х6,0
АКВВГз-ХЛ 4х10
АКВВГз-ХЛ 5х2,5
АКВВГз-ХЛ 5х4,0
АКВВГз-ХЛ 5х6,0
АКВВГз-ХЛ 5х10