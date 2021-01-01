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    Кабель АКВВГз-ХЛ

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    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 1508-78

    Расшифровка кабеля АКВВГз-ХЛ

    Информация по кабелю появится в ближайшее время