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    Кабель АКВВГз-ХЛ 4х10

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 1508-78

    Расшифровка кабеля АКВВГз-ХЛ 4х10

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    Производители маркировки АКВВГз-ХЛ 4х10

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Завод Агрокабель»
    ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
    АО «Самарская кабельная компания»
    АО «Самарская кабельная компания» Самара
    ООО «Томсккабель»
    ООО «Томсккабель» Томск
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино
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