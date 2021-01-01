Кабель АКВВГз-ХЛ 4х6,0
ГОСТ 1508-78
Расшифровка кабеля АКВВГз-ХЛ 4х6,0
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Производители маркировки АКВВГз-ХЛ 4х6,0
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
АО «Самарская кабельная компания»
АО «Самарская кабельная компания» Самара
ООО «Томсккабель»
ООО «Томсккабель» Томск
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино