Кабель АКВВГз-ХЛ 5х4,0
ГОСТ 1508-78
Расшифровка кабеля АКВВГз-ХЛ 5х4,0
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Производители маркировки АКВВГз-ХЛ 5х4,0
Маркировка
Производитель
ООО «Завод Агрокабель»
ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
АО «Самарская кабельная компания»
АО «Самарская кабельная компания» Самара
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино