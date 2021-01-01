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    Кабель АКВВГз-ХЛ 5х6,0

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 1508-78

    Расшифровка кабеля АКВВГз-ХЛ 5х6,0

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    Производители маркировки АКВВГз-ХЛ 5х6,0

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Завод Агрокабель»
    ООО «Завод Агрокабель» Окуловка
    АО «Самарская кабельная компания»
    АО «Самарская кабельная компания» Самара
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино
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