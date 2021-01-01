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    Кабель АКВВГзнг-LS

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    Расшифровка кабеля АКВВГзнг-LS

    Информация по кабелю появится в ближайшее время

    Сечения и маркоразмеры кабеля АКВВГзнг-LS
    АКВВГзнг(A)-LS 5х2,5
    АКВВГзнг(A)-LS 19х2,5