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Кабель АЛВТ
Кабель АЛВТ
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Расшифровка кабеля АЛВТ
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Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля АЛВТ
АЛВТ 1х150/0,8
АЛВТ 1х185/0,4
АЛВТ 1х185/0,6
АЛВТ 1х185/0,8
АЛВТ 1х240/0,6
АЛВТ 1х240/0,8
АЛВТ 1х300/0,8
АЛВТ 50/0,4
АЛВТ 70/0,4
АЛВТ 95/ 0,8
АЛВТ 95/0,4
АЛВТ 95/0,72
АЛВТ 150/0,4
АЛВТ 150/0,8
АЛВТ 150/1,6
АЛВТ 185/0,4
АЛВТ 185/0,6
АЛВТ 185/0,8
АЛВТ 240/0,6
АЛВТ 240/0,8
АЛВТ 240/1,6
АЛВТ 300/0,4
АЛВТ 300/0,8