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Кабель АПвКПг - 10кВ
Кабель АПвКПг - 10кВ
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Расшифровка кабеля АПвКПг - 10кВ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля АПвКПг - 10кВ
АПвКПг 3х120/16 - 10кВ
АПвКПг 3х120/25 - 10кВ
АПвКПг 3х120/35 - 10кВ
АПвКПг 3х120/50 - 10кВ
АПвКПг 3х150/25 - 10кВ
АПвКПг 3х185/50 - 10кВ
АПвКПг 3х240/25 - 10кВ
АПвКПг 3х240/50 - 10кВ
АПвКПг 3х240/70 - 10кВ
АПвКПг 3х240/95 - 10кВ