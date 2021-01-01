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Прочие марки кабелей
Кабель АПвКПу2г - 15кВ
Кабель АПвКПу2г - 15кВ
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Расшифровка кабеля АПвКПу2г - 15кВ
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Сечения и маркоразмеры кабеля АПвКПу2г - 15кВ
АПвКПу2г 3х70/50 - 15кВ
АПвКПу2г 3х95/50 - 15кВ
АПвКПу2г 3х185/70 - 15кВ