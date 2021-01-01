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Кабель АПвКсП - 35кВ
Кабель АПвКсП - 35кВ
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Расшифровка кабеля АПвКсП - 35кВ
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Сечения и маркоразмеры кабеля АПвКсП - 35кВ
АПвКсП 1х120/50 - 35кВ
АПвКсП 1х300/25 - 35кВ