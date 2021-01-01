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Прочие марки кабелей
Кабель АПвКсП2г - 35кВ
Кабель АПвКсП2г - 35кВ
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Расшифровка кабеля АПвКсП2г - 35кВ
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Сечения и маркоразмеры кабеля АПвКсП2г - 35кВ
АПвКсП2г 1х50/16 - 35кВ
АПвКсП2г 1х50/35 - 35кВ
АПвКсП2г 1х240/25 - 35кВ