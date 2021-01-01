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    Кабель АПвКсПг - 6кВ

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    Расшифровка кабеля АПвКсПг - 6кВ

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    Сечения и маркоразмеры кабеля АПвКсПг - 6кВ
    АПвКсПг 1х150/35 - 6кВ
    АПвКсПг 1х400/35 - 6кВ