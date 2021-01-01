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Прочие марки кабелей
Кабель АПвКсПнг(A)-HF - 10кВ
Кабель АПвКсПнг(A)-HF - 10кВ
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Расшифровка кабеля АПвКсПнг(A)-HF - 10кВ
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Сечения и маркоразмеры кабеля АПвКсПнг(A)-HF - 10кВ
АПвКсПнг(A)-HF 1х240/50 - 10кВ
АПвКсПнг(A)-HF 3х300/50 - 10кВ