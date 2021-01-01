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    Кабель АПвП - 3,6/6кВ

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    Расшифровка кабеля АПвП - 3,6/6кВ

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    Сечения и маркоразмеры кабеля АПвП - 3,6/6кВ
    АПвП 1х35/16 - 3,6/6кВ
    АПвП 1х630/150 - 3,6/6кВ