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Прочие марки кабелей
Кабель АПвВнг(A)-ХЛ - 6кВ
Кабель АПвВнг(A)-ХЛ - 6кВ
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Расшифровка кабеля АПвВнг(A)-ХЛ - 6кВ
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Сечения и маркоразмеры кабеля АПвВнг(A)-ХЛ - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 1х50/16 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 1х50/25 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 1х70/16 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 1х70/35 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 1х95/16 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 1х120/16 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 1х185/25 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 1х240/25 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 1х300/25 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 1х400/35 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 1х500/35 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 1х630/35 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 1х800/35 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 3х35/16 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 3х50/16 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 3х70/16 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 3х95/16 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 3х120/16 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 3х150/25 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 3х185/25 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 3х240/25 - 6кВ
АПвВнг(A)-ХЛ 3х300/25 - 6кВ