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    Кабель АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ

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    Расшифровка кабеля АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ

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    Наличие кабеля АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ

    Маркировка
    Производитель
    АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ
    ООО «Группа Сервал» Москва
    АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ
    ООО ТД «ЕвроСпецКабель» Омск
    АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ
    ООО «ТД «Арсенал-Энерго» Волгоград
    АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ
    ООО «ТД «Арсенал-Энерго» Волгоград
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