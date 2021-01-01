Кабель АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ
Расшифровка кабеля АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ
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Наличие кабеля АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ
Маркировка
Производитель
АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ
ООО «Группа Сервал» Москва
АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ
ООО ТД «ЕвроСпецКабель» Омск
АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ
ООО «ТД «Арсенал-Энерго» Волгоград
АПвВнг(B) 1х240/50 - 10кВ
ООО «ТД «Арсенал-Энерго» Волгоград