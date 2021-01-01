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Прочие марки кабелей
Кабель АПвВнг(B)-LS - 110кВ
Кабель АПвВнг(B)-LS - 110кВ
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Расшифровка кабеля АПвВнг(B)-LS - 110кВ
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Сечения и маркоразмеры кабеля АПвВнг(B)-LS - 110кВ
АПвВнг(B)-LS 1х400/70 - 110кВ
АПвВнг(B)-LS 1х630/150 - 110кВ