Кабель АПвВнг(B)-LS 1х240/50 - 20кВ
ГОСТ Р 55025-2012
Расшифровка кабеля АПвВнг(B)-LS 1х240/50 - 20кВ
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Производители маркировки АПвВнг(B)-LS 1х240/50 - 20кВ
Маркировка
Производитель
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
ООО «Таткабель»
ООО «Таткабель» Казань
ООО «Угличкабель»
ООО «Угличкабель» Углич
ООО ТД «Ункомтех»
ООО ТД «Ункомтех» Иркутск
ООО «Энергокомплект МФ»
ООО «Энергокомплект МФ» Домодедово