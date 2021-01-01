Кабель АПвВнг(B)-LS 1х120/50 - 35кВ
ГОСТ Р 55025-2012
Расшифровка кабеля АПвВнг(B)-LS 1х120/50 - 35кВ
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Производители маркировки АПвВнг(B)-LS 1х120/50 - 35кВ
Маркировка
Производитель
ООО «Камский кабель»
ООО «Камский кабель» Пермь
ООО «Таткабель»
ООО «Таткабель» Казань
ООО «Угличкабель»
ООО «Угличкабель» Углич
ООО ТД «Ункомтех»
ООО ТД «Ункомтех» Иркутск
ООО «Энергокомплект МФ»
ООО «Энергокомплект МФ» Домодедово