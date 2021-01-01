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    Кабель АПвВнг(B)-LS 1х150/50 - 35кВ

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ Р 55025-2012

    Расшифровка кабеля АПвВнг(B)-LS 1х150/50 - 35кВ

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    Производители маркировки АПвВнг(B)-LS 1х150/50 - 35кВ

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Камский кабель»
    ООО «Камский кабель» Пермь
    ООО «Рыбинсккабель»
    ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
    ООО «Таткабель»
    ООО «Таткабель» Казань
    ООО «Угличкабель»
    ООО «Угличкабель» Углич
    ООО ТД «Ункомтех»
    ООО ТД «Ункомтех» Иркутск
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