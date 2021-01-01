Кабель АПвВнг(B)-LS 1х500/50 - 35кВ
ГОСТ Р 55025-2012
Расшифровка кабеля АПвВнг(B)-LS 1х500/50 - 35кВ
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Наличие кабеля АПвВнг(B)-LS 1х500/50 - 35кВ
Маркировка
Производитель
АПвВнг(B)-LS 1х500/50 - 35кВ
ПРОМРЕСУРС Рыбинск
АПвВнг(B)-LS 1х500/50 - 35кВ
ПРОМРЕСУРС Рыбинск
АПвВнг(B)-LS 1х500/50 - 35кВ
ПРОМРЕСУРС Рыбинск
АПвВнг(B)-LS 1х500/50 - 35кВ
ПРОМРЕСУРС Рыбинск
АПвВнг(B)-LS 1х500/50 - 35кВ
ООО «РыбинскКабель» Рыбинск