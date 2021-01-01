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    Кабель АПвВнг(B)-LS 1х500/50 - 35кВ

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ Р 55025-2012

    Расшифровка кабеля АПвВнг(B)-LS 1х500/50 - 35кВ

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    Наличие кабеля АПвВнг(B)-LS 1х500/50 - 35кВ

    Маркировка
    Производитель
    АПвВнг(B)-LS 1х500/50 - 35кВ
    ПРОМРЕСУРС Рыбинск
    АПвВнг(B)-LS 1х500/50 - 35кВ
    ПРОМРЕСУРС Рыбинск
    АПвВнг(B)-LS 1х500/50 - 35кВ
    ПРОМРЕСУРС Рыбинск
    АПвВнг(B)-LS 1х500/50 - 35кВ
    ПРОМРЕСУРС Рыбинск
    АПвВнг(B)-LS 1х500/50 - 35кВ
    ООО «РыбинскКабель» Рыбинск
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