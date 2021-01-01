Кабель АПвВнг(B)-LS 1х95/16 - 35кВ
ГОСТ Р 55025-2012
Расшифровка кабеля АПвВнг(B)-LS 1х95/16 - 35кВ
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Производители маркировки АПвВнг(B)-LS 1х95/16 - 35кВ
Маркировка
Производитель
ООО «Камский кабель»
ООО «Камский кабель» Пермь
ООО «Таткабель»
ООО «Таткабель» Казань
ООО «Угличкабель»
ООО «Угличкабель» Углич
ООО ТД «Ункомтех»
ООО ТД «Ункомтех» Иркутск