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    Кабель АПвВнг(B)-LS 1х120/70 - 6кВ

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ Р 55025-2012

    Расшифровка кабеля АПвВнг(B)-LS 1х120/70 - 6кВ

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    Производители маркировки АПвВнг(B)-LS 1х120/70 - 6кВ

    Маркировка
    Производитель
    ООО «Камский кабель»
    ООО «Камский кабель» Пермь
    ООО «Рыбинсккабель»
    ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
    ООО «Угличкабель»
    ООО «Угличкабель» Углич
    ООО ТД «Ункомтех»
    ООО ТД «Ункомтех» Иркутск
    ООО «Энергокомплект МФ»
    ООО «Энергокомплект МФ» Домодедово
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