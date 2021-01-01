Кабель АПвВнг(B)-LS 1х400/35 - 6кВ
ГОСТ Р 55025-2012
Расшифровка кабеля АПвВнг(B)-LS 1х400/35 - 6кВ
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Производители маркировки АПвВнг(B)-LS 1х400/35 - 6кВ
Маркировка
Производитель
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
ООО «Угличкабель»
ООО «Угличкабель» Углич
ООО ТД «Ункомтех»
ООО ТД «Ункомтех» Иркутск
ООО «Энергокомплект МФ»
ООО «Энергокомплект МФ» Домодедово