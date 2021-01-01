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Кабель АВБаШв-ХЛ
Кабель АВБаШв-ХЛ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля АВБаШв-ХЛ
АВБаШв-ХЛ 1х2,5
АВБаШв-ХЛ 1х4,0
АВБаШв-ХЛ 1х6,0
АВБаШв-ХЛ 1х10
АВБаШв-ХЛ 1х16
АВБаШв-ХЛ 1х25
АВБаШв-ХЛ 1х35
АВБаШв-ХЛ 1х50